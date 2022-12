Cerved confirme la notation de GPI et estime une croissance organique régulière

(Alliance News) - GPI Spa a annoncé que l'agence de notation Cerved a confirmé la notation de la société à 'A3.1'.

"La confirmation de la note reflète la poursuite de l'amélioration des résultats économiques au cours du premier semestre 2022 et une structure financière et de capital qui reste équilibrée au 30 juin 2022, bien qu'avec des sorties de fonds provenant de la distribution de dividendes et des opérations de fusion et d'acquisition", explique GPI.

L'Agence de notation Cerved, en tenant compte du scénario sectoriel de référence, non affecté par la situation économique défavorable actuelle, estime pour les années à venir une croissance organique et externe constante avec le maintien d'une structure financière et de fonds propres équilibrée, grâce aux bons cash-flows attendus et aux disponibilités financières obtenues en 2022 avec l'augmentation de capital et le rééchelonnement de la dette financière.

Les actions de GPI ont clôturé mercredi dans le vert de 0,7 pour cent à 13,70 euros par action.

