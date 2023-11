GPI SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur des logiciels. La société se concentre sur la conception de solutions pour les secteurs de la santé et de l'assistance sociale. Elle propose, entre autres, des solutions de veille économique et d'entreposage de données, des outils pour sites Web, des systèmes de commerce électronique et de paiement électronique, des solutions pour la gestion intégrée des bâtiments, des infrastructures et des services techniques, des solutions pour les centres d'appel et de contact dans le domaine de la santé, la fourniture de produits pharmaceutiques, la domotique, l'assistance aux soins à domicile et les systèmes d'information intégrés. La société est au service des organismes de santé locaux, des hôpitaux publics et privés, des maisons de retraite, des coopératives sociales, des collectivités locales, des petites et moyennes entités, des banques et des grands magasins, entre autres. Elle opère à travers Info Line Srl et Bim Italia.

Secteur Logiciels