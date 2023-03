RTI menée par GPI remporte l'appel d'offres de Friuli Venezia Giulia

(Alliance News) - GPI Spa a annoncé lundi que le groupement momentané d'entreprises qu'elle dirige a remporté l'appel d'offres pour la mise en œuvre des processus de télémédecine dans le Frioul-Vénétie Julienne.

Le contrat de quatre ans, d'une valeur d'environ 2,1 millions d'euros, la part de GPI étant d'environ 1 million d'euros, prévoit la livraison d'une plate-forme logicielle de télémédecine capable de répondre aux besoins de soins des citoyens en impliquant les médecins et autres personnels de santé dans toute la région de Friuli Venezia Giulia. La plateforme de télémédecine comprendra les services suivants : Televisita, Téléconsultation, Télécoopération sanitaire, Télésurveillance, Télécontrôle, Télésanté et Téléréhabilitation.

L'appel d'offres attribué par la région Frioul-Vénétie Julienne fait partie des appels d'offres restreints prévus par l'accord-cadre Consip sur la "santé numérique - systèmes d'information cliniques et sanitaires", avec un plafond de 900 millions d'euros, dont 414 millions sont consacrés à la télémédecine.

Les services connexes qui seront fournis pendant la durée du contrat comprennent l'installation, la configuration, les tests et la mise en service du PT, la conception et la mise en œuvre des intégrations du PT avec tous les systèmes du Service régional de santé, ainsi que la formation, le soutien et la maintenance.

L'action de GPI a clôturé dans le rouge de 1,5 pour cent lundi à 13,40 euros par action.

