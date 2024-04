GPT Healthcare Limited est une société basée en Inde. Les principales activités de la société comprennent l'exploitation d'hôpitaux privés multidisciplinaires et de pharmacies. Elle possède quatre hôpitaux multidisciplinaires, deux à Kolkata, Salt Lake, un à Agartala et un à Howrah, au Bengale occidental, ainsi qu'un institut de soins infirmiers à Agartala, sous la marque ILS Hospitals. ILS Hospitals, Agartala est un hôpital multispécialité de 205 lits doté d'une école d'infirmières de 50 places. ILS Hospitals, Agartala dispose de huit salles d'opération, d'un laboratoire de cathétérisme et d'autres équipements diagnostiques et thérapeutiques. L'ILS Hospitals Dumdum est un hôpital multispécialité de 155 lits répartis sur six étages. L'ILS Hospitals Dumdum dispose de quatre salles d'opération, d'un laboratoire de cathétérisme et d'autres équipements diagnostiques et thérapeutiques. ILS Hospitals Howrah est un hôpital multi-spécialisé, équipé de 116 lits. ILS Hospitals Salt Lake est un hôpital multispécialité réputé qui dispose de 85 lits et de trois salles d'opération.

Secteur Installations et services en soins de santé