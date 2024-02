GQG Partners Inc. est une société de gestion d'actifs internationale spécialisée dans les portefeuilles d'actions actifs. La filiale de la société comprend GQG Partners LLC (GQG LLC). GQG LLC est un conseiller en investissement qui fournit des services de conseil en investissement et de gestion d'actifs à des fonds d'investissement, des comptes gérés séparément pour des investisseurs américains et non américains, des fonds communs de placement et d'autres structures, y compris des véhicules d'investissement communs.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds