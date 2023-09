GQG Partners Inc. (GQG Partners) est une société de gestion d'actifs mondiale de type boutique qui se concentre sur les portefeuilles d'actions actifs. La société gère des actions de marchés mondiaux et émergents pour des institutions, des conseillers et des particuliers du monde entier. La clientèle de GQG Partners se compose de fonds de pension, de fonds souverains, de sociétés de gestion de patrimoine et d'autres institutions financières mondiales.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds