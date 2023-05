Les achats de FPI dans les actions indiennes atteignent leur plus haut niveau depuis 6 mois au cours de la première moitié du mois de mai : NSDL

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont prolongé leur série d'achats d'actions indiennes dans la nouvelle année financière, ayant acheté des actions d'une valeur nette de 249,39 milliards de roupies au cours de la première moitié du mois de mai, ont montré lundi les données de National Securities Depository Ltd (NSDL). Il s'agit de l'achat le plus important réalisé par les FPI en six mois depuis novembre 2022. En fait, les FPI ont acheté des actions indiennes lors de chacune des neuf sessions de la première quinzaine de mai.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) avaient été des acheteurs nets en mars et en avril, en grande partie grâce à l'investissement de 1,87 milliard de dollars de la société d'investissement américaine GQG Partners dans quatre sociétés du groupe Adani et à des bénéfices trimestriels stables.

L'indice de référence Nifty 50 a bondi de 1,85 % au cours de la première moitié du mois de mai, les entrées des investisseurs institutionnels étrangers ayant stimulé la hausse des actions nationales.

Le regain d'intérêt des FPI est également motivé par la stabilité des indicateurs macroéconomiques de l'Inde, tels que la robustesse des recettes de la taxe sur les biens et services et la baisse de l'inflation, ont déclaré deux analystes.

Ce que les investisseurs étrangers directs ont acheté en mai

Après avoir vendu des actions du secteur des services financiers pour une valeur de 299,93 milliards de roupies au cours de l'exercice 2023, les investisseurs privés étrangers ont manifesté un regain d'intérêt pour ce secteur en achetant pour 83,82 milliards de roupies au mois de mai. En avril, les FPI avaient acheté pour 76,90 milliards de roupies dans le secteur.

"La dynamique des bénéfices s'est poursuivie dans le secteur bancaire au cours du trimestre de mars et a soutenu le sentiment des marchés", ont déclaré les analystes de Motilal Oswal Financial Services dans leur examen intermédiaire de la saison des bénéfices.

Les secteurs de l'automobile, du pétrole et du gaz, de la santé et des biens de consommation à rotation rapide ont également connu des achats en mai, tandis que les technologies de l'information ont connu des ventes. Les analystes ont déclaré que les turbulences du système bancaire aux États-Unis et la faiblesse des dépenses technologiques des clients aux États-Unis et en Europe ont affecté les bénéfices des sociétés informatiques et déclenché la vente des investisseurs privés étrangers dans le secteur.

(1 $ = 81,6640 roupies indiennes)