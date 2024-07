GR Engineering Services Ltd est une société australienne de conseil et de sous-traitance dans le domaine de l'ingénierie des procédés. La société est spécialisée dans la fourniture de services de conception technique et de construction aux industries minières et de traitement des minerais. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Traitement des minéraux et Pétrole et gaz. Le secteur du traitement des minerais comprend les contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) et les contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction (EPCM). Ses contrats dans le secteur du pétrole et du gaz comprennent la fourniture de services d'exploitation et de maintenance, de sites de puits, d'ingénierie et d'assurance de la production à la clientèle. Les services de la société comprennent les études de faisabilité, la conception et la construction, la gestion de projet, le conseil et la gestion des actifs. Les projets de la société comprennent le projet de métaux de base Abra, le projet aurifère Andy Well, le projet aurifère Bellevue, le projet d'expansion du barrage de Carosue, le projet de remblayage de pâte du barrage de Carosue, le projet de redémarrage de Cosmos et d'autres.

Secteur Construction et ingénierie