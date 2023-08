Grab Holdings Limited opère en tant que superapp sur la base de la valeur marchande brute (GMV) dans les livraisons de nourriture, la mobilité et le segment des portefeuilles électroniques des services financiers. L'entreprise est présente dans les secteurs de la livraison, de la mobilité et des services financiers numériques dans plus de 500 villes de huit pays d'Asie du Sud-Est, dont le Cambodge, l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Viêt Nam. Son application permet chaque jour à des personnes d'accéder à ses partenaires chauffeurs et commerçants pour commander de la nourriture ou des courses, envoyer des colis, héler un chauffeur ou un taxi, payer des achats en ligne ou accéder à des services tels que le prêt, l'assurance et la gestion de patrimoine. Son offre de services financiers comprend des solutions numériques proposées par et avec ses partenaires pour répondre aux besoins financiers des conducteurs et commerçants partenaires et des consommateurs, y compris les paiements numériques, les prêts, l'affacturage de créances, la distribution d'assurance et la gestion de patrimoine sur des marchés sélectionnés.

Secteur Logiciels