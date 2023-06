Grab Holdings Limited : JPMorgan Chase davantage positif, passe à neutre

Grab Holdings Limited exploite une superapparition basée sur la valeur brute du marché (GMV) dans les secteurs de la livraison de nourriture, de la mobilité et du segment des portefeuilles électroniques de services financiers. La plateforme de la société opère dans les secteurs des livraisons, de la mobilité et des services financiers numériques dans environ 400 villes de huit pays de la région de l'Asie du Sud-Est, dont le Cambodge, l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. La plateforme d'applications de la société permet chaque jour aux gens d'accéder à ses partenaires chauffeurs et commerçants pour commander de la nourriture ou des produits d'épicerie, envoyer des colis, héler une course ou un taxi, payer des achats en ligne ou accéder à des services tels que le prêt, l'assurance, la gestion de patrimoine et la télémédecine, le tout par le biais d'une seule application de tous les jours. Son application est disponible à la fois sur Google Play Store et Apple Store.

Secteur Logiciels