La société singapourienne Grab informe son personnel de 1000 licenciements

L'entreprise singapourienne Grab Holdings, principale application de covoiturage et de livraison de repas en Asie du Sud-Est, supprime 1 000 emplois, soit 11 % de ses effectifs, a annoncé mardi son PDG, invoquant la nécessité de gérer les coûts et d'assurer des services plus abordables à long terme.

Dans une lettre envoyée aux employés mardi en fin de journée et consultée par Reuters, le directeur général Anthony Tan a déclaré que les suppressions, les plus importantes depuis le début de la pandémie, n'étaient pas "un raccourci vers la rentabilité" mais une réorganisation stratégique pour s'adapter à un environnement commercial en évolution rapide. (Reportage de Xinghui Kok ; Rédaction de Martin Petty)