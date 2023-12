Gracell Biotechnologies Inc est une société biopharmaceutique chinoise en phase clinique qui se consacre à la découverte et au développement de thérapies cellulaires pour le traitement des cancers. La société s'efforce principalement de bouleverser les approches conventionnelles des thérapies des cellules du thymus (T) du récepteur d'antigène chimérique (CAR) en s'appuyant sur ses plateformes technologiques FasTCAR et TruUCAR. Grâce à FasTCAR, la société est en mesure de fournir des cellules T plus jeunes et moins épuisées pour des thérapies cellulaires autologues avec des activités améliorées et une fabrication le lendemain. Grâce à TruUCAR, la société est en mesure de dériver des cellules T de donneurs sains appariés à l'antigène leucocytaire non humain (HLA) pour générer des thérapies cellulaires CAR-T allogéniques. La société exploite sa plate-forme technologique pour développer divers candidats médicaments, dont le GC012F, le GC019F, le GC007F, le GC027 et le GC007g.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale