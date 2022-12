Gracell Biotechnologies Inc. Présente des données cliniques sur le FasTCAR-T GC012F pour le myélome multiple à haut risque, nouvellement diagnostiqué, démontrant un taux de réponse global de 100%.

Gracell Biotechnologies Inc. a annoncé les données cliniques de son essai en cours de phase 1, initié par l'investigateur (IIT) en Chine, évaluant le GC012F activé par FasTCAR comme traitement de première ligne chez les patients éligibles à une transplantation, à haut risque, atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué (NDMM). Les données ont été présentées lors d'une session orale à la 64e réunion annuelle et exposition de l'American Society of Hematology (ASH), qui s'est tenue du 10 au 13 décembre 2022 à la Nouvelle-Orléans. Les patients de l'étude ont obtenu un taux de réponse globale (ORR) de 100 % et une négativité de la maladie résiduelle minimale (MRD) de 100 % à tous les niveaux de dose.

GC012F est un candidat thérapeutique CAR-T autologue ciblant doublement l'antigène de maturation des cellules B (BCMA) et CD19, et utilise la plateforme de fabrication FasTCAR le lendemain, propriété de Gracell. À la date de clôture des données du 14 octobre 2022, 16 patients NDMM admissibles à une transplantation avaient reçu une perfusion de GC012F dans le cadre de l'essai clinique. Tous les patients présentaient de multiples caractéristiques à haut risque.

Après avoir reçu un régime de conditionnement de lymphodéplétion à base de cyclophosphamide et de fludarabine, les patients ont été traités avec GC012F en perfusion unique avec l'un des trois niveaux de dose : 1x105 cellules/kg, 2x105 cellules/kg et 3x105 cellules/kg. En date du 14 octobre 2022, parmi les 16 patients évaluables dont la durée médiane de suivi était de huit mois (allant de 1,3 à 15,4 mois) : L'ORR était de 100% ; 87,5% (14/16) des patients ont obtenu une réponse complète stricte (sCR).

Les patients continuent d'être suivis pour l'approfondissement des réponses ; 100% des patients évaluables ont atteint la négativité de la MRD à tous les niveaux de dose ; 100% des patients évaluables ont atteint la négativité de la MRD aux mois 1, 6 et 12 ; et 100% des patients ont connu une expansion robuste des cellules CAR-T avec une longue persistance à tous les niveaux de dose. Les données cliniques ont également démontré un excellent profil de sécurité : Seuls 25 % (4/16) des patients ont présenté un syndrome de libération de cytokines (SRC) de grade 1-2 ; aucun patient n'a présenté un SRC de grade 3-5. Aucun syndrome de neurotoxicité associé aux cellules effectrices immunitaires (ICANS) ou autre neurotoxicité de quelque grade que ce soit n'a été observé.

GC012F est un produit candidat CAR-T à double ciblage BCMA/CD19 activé par FasTCAR qui est actuellement évalué dans le cadre d'études IIT en Chine pour le traitement du myélome multiple et du lymphome non hodgkinien à cellule B. GC012F cible simultanément CD19 et BCMA afin d'entraîner des réponses rapides, profondes et durables, ce qui peut potentiellement améliorer l'efficacité et réduire les rechutes chez les patients atteints de myélome multiple et de lymphome B-NH. Les cellules CAR-T fabriquées sur la plateforme FasTCAR exclusive de Gracell semblent plus jeunes, moins épuisées et présentent une prolifération, une persistance, une migration vers la moelle osseuse et des activités de clairance des cellules tumorales améliorées, comme l'ont démontré les études précliniques.

Grâce à la fabrication le lendemain, FasTCAR est en mesure d'améliorer considérablement l'efficacité de la production de cellules, ce qui peut entraîner des économies significatives et, avec un délai de libération rapide, permet une meilleure accessibilité des thérapies cellulaires pour les patients atteints de cancer.