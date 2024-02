Graco Inc. est une entreprise de fabrication. Elle fournit une technologie et une expertise pour la gestion des fluides et des revêtements dans des applications industrielles et commerciales. Elle opère à travers trois segments : Contractor, Industrial et Process. Le segment Contractor propose des pulvérisateurs qui appliquent de la peinture sur les murs et d'autres structures, avec des modèles de produits pour des utilisateurs allant des propriétaires bricoleurs aux entrepreneurs professionnels. Ce segment fabrique des systèmes de dosage à deux composants qui sont utilisés pour pulvériser de la mousse de polyuréthane (spray foam) et des revêtements en polyurée. Le segment Industrial comprend les divisions Industrial et Powder. Le segment Industriel commercialise des équipements et des solutions pour déplacer et appliquer des peintures, des revêtements, des mastics, des adhésifs et d'autres fluides. Le segment Process comprend les divisions Process et Lubrification. Le segment Process commercialise des pompes, des vannes, des compteurs et des accessoires pour déplacer et distribuer des produits chimiques, du pétrole et du gaz naturel, de l'eau, des eaux usées, du pétrole, des aliments, des lubrifiants et d'autres fluides.

Secteur Machines et équipements industriels