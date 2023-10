Software Circle plc, anciennement Grafenia plc, est un acquéreur britannique d'entreprises de logiciels du marché vertical. La société possède une famille d'entreprises de logiciels dans divers secteurs, notamment le graphisme, le commerce électronique, la finance, l'immobilier et la gestion des soins. Ses activités comprennent Nettl Systems, Vertical+, Watermark, Topfloor et Caredocs. Nettl Systems abrite une collection de plates-formes d'impression en ligne et de solutions logicielles qui aident les propriétaires d'entreprises à gérer leurs sociétés de graphisme. Elle comprend les marques Brambl, BrandDemand, Flyerzone, Marqetspace, Nettl, Printing.com, w3p, w3shop et Worksthing. Vertical+ est une plate-forme de commerce électronique qui offre des outils pour aider les clients à gérer et à développer leurs activités en ligne. Watermark est un système de gestion de documents en ligne qui permet de préserver l'apparence et la flexibilité du travail avec des documents papier. Topfloor systems fournit des services logiciels aux entreprises de gestion immobilière en Irlande et au Royaume-Uni.

Secteur Logiciels