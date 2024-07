Graft Polymer (UK) Plc est une entreprise chimique multisectorielle basée au Royaume-Uni. Les principales activités de la société et de toutes ses filiales sont la recherche, le développement et les technologies de modification des polymères et les techniques de modification des polymères. Son activité principale comprend la modification des polymères et le développement de systèmes d'administration de médicaments. La société propose des produits sur mesure, adaptés et personnalisés à la demande des clients. Ses produits comprennent des modificateurs d'impact GP pour le durcissement du polyamide, des élastomères thermoplastiques (TPE), des composés renforcés en PP, des additifs de performance, des produits en polychlorure de vinyle (PVC), des alliages polymères, des vitrimères, des fils et des câbles, des non-tissés, produits ignifuges sans halogène (HFFR), panneaux composites bois-plastique (WPC), recyclage, thermofusion, rotomoulage, blocs-copolymères, tuyaux, modification pour animaux de compagnie, produits poreux, revêtement anticorrosion, bioplastique renforcé, dispersants, nano graphène. Les filiales de la société comprennent Graft Polymer IP Limited et GRAFTBIO Limited.

Secteur Chimie de spécialité