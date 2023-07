Graft Polymer (UK) PLC - société londonienne spécialisée dans le développement et la production de polymères modifiés, de compléments biologiques et de systèmes d'administration de nanomédicaments - déclare que l'achèvement et la mise en service d'une nouvelle usine d'équipement en Slovénie sont prévus pour la fin du mois de juillet et qu'elle permettra de "doubler effectivement" sa capacité de production. Elle indique que cela l'aidera à répondre à la demande de l'industrie en matière de polymères modifiés. Il indique qu'il vise à accélérer la croissance en utilisant son pipeline commercial "sain", la production de l'usine slovène devant passer à 6 000 tonnes par an.

Le directeur général, Victor Bolduev, a déclaré : "La mise en service de cette usine cruciale témoigne de la dynamique commerciale croissante du groupe sur un marché prometteur, avec des perspectives toujours solides pour cette année. Je suis convaincu qu'elle jouera un rôle majeur dans la transformation de notre capacité à remporter des mandats de clients plus importants et à renforcer notre position concurrentielle dans le secteur des produits chimiques spéciaux, grâce à notre excellente capacité d'innovation et de production spécialisée."

Cours actuel de l'action : 2,68 pence, en baisse de 7,6 % mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 83

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

