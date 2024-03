Graft Polymer (UK) Plc est une société basée au Royaume-Uni dont les activités sont axées sur le développement et la production commerciale de modifications de polymères, de compléments biologiques et de systèmes d'administration de nanomédicaments. La société propose des produits sur mesure, adaptés et personnalisés à la demande des clients. Son portefeuille de produits comprend GRAFTABOND, GRAFTAPOR, GRAFTALEN, GRAFTAKIT, GRAFTALLOY, GRAFTAMID, GRAFTASYNT et GRAFTAMER. Le produit GRAFTABOND est un copolymère greffé / bloc (promoteur d'adhésion) pour la combinaison de divers polymères (avec fibre de verre, fibre de carbone, charges minérales et naturelles, déchets de polymères mixtes). Le produit GRAFTAPOR est un polymère poreux servant de support à de nombreux produits chimiques liquides. Le GRAFTALEN est un super concentré solide réactif pour la modification de la rhéologie des polyoléfines, l'augmentation du module électronique, l'allongement de la chaîne du polybutylène téréphtalate, les mélanges maîtres AOX. GRAFTAKIT est un super concentré liquide ou solide réactif sur support poreux polymère pour réaliser des réactions d'extrusion et de modification de composés.

Secteur Chimie de spécialité