(Alliance News) - Graft Polymer (UK) PLC a annoncé jeudi la signature d'un accord de recherche et développement et de fourniture avec Gabriel Chemie UK Ltd pour coopérer sur la recherche, la production et la commercialisation de dispersants pour les mélanges maîtres colorés et noirs.

Les actions de Graft Polymer étaient en hausse de 5,4 % à 2,95 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

La société londonienne spécialisée dans le développement et la production de modifications de polymères, de compléments biologiques et de systèmes d'administration de nanomédicaments a déclaré que cette collaboration porterait sur des poudres de polymères, des granulés poreux et des liquides.

Graft Polymer a déclaré que Gabriel Chemie s'est engagée à acheter à Graft Polymer ses produits Graftalloy, Graftakit, Graftasynt, Graftalen et Graftabond.

Ces produits s'ajoutent aux produits de Graft Polymer tels que la nanoémulsion de graphène, les polymères fluorés greffés et les nanopolymères infusés, qui seront fournis plus tard dans l'année.

Graft Polymer a déclaré qu'elle se concentrait sur "l'élargissement de ses gammes de produits et de son empreinte mondiale, en établissant des partenariats pour l'aider à être compétitive grâce à des méthodes de production et de recherche et développement de pointe".

"Cet accord est une étape importante dans la création d'une plate-forme solide à partir de laquelle nous pourrons développer et améliorer notre gamme de produits. Nous établissons un certain nombre de partenariats avec des entreprises de premier plan et je me réjouis de travailler avec Gabriel Chemie, qui est une référence en matière d'excellence dans la production de mélanges-maîtres", a déclaré Victor Bolduev, président-directeur général de Graft Polymer.

"Cet accord devrait permettre à notre R&D de passer à la vitesse supérieure, ce qui sera bénéfique pour notre positionnement concurrentiel, l'évolution de notre portefeuille de contrats et notre capacité à générer des flux de trésorerie intéressants pour les actionnaires".

Andreas Berger, directeur financier de Gabriel Chemie, a ajouté : "Nous sommes ravis de travailler avec Graft Polymer, qui se distingue par son engagement dans les technologies pionnières des polymères. Je prévois d'exploiter les forces des deux entreprises et les résultats de ce travail de R&D pour en tirer des avantages novateurs au cours de l'année à venir, afin de perfectionner l'offre de produits unique de Graft".

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

