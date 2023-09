Graft Polymer (UK) PLC est une société holding basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société comprend la modification de polymères et le développement de systèmes d'administration de médicaments. Elle développe une gamme de produits, notamment des modificateurs de polymères greffés, des alliages de polymères nano-structurés et réticulants, ainsi qu'une variété de véhicules d'administration pour des applications pharmaceutiques et biologiques. Ses produits entrent dans la catégorie des produits standard, tels que les composites à base de polypropylène, les composites à base de polyamide et autres composites ; les produits sur mesure ; et les produits innovants, tels que GRAFTALLOY, GRAFTAKIT, GRAFTAMER TRC et GRAFTAMER VTR. La société fournit trois principaux types de solutions de modification, notamment les copolymères greffés/bloqués, les alliages polymères nanostructurés et les lots maîtres de réticulation.

Secteur Chimie de spécialité