Grafton confirme ses prévisions de bénéfices annuels grâce à l'augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel

Grafton Group PLC - Société de matériaux de construction basée à Dublin, propriétaire de Selco Builders Warehouse - déclare que les performances du trimestre clos le 23 avril sont conformes aux attentes, avec un chiffre d'affaires en hausse de 2,8 % à 704,3 millions de livres sterling, contre 685,4 millions de livres sterling un an plus tôt. Le groupe déclare que les ventes en mars ont été "un peu" plus faibles que prévu, les ventes de produits saisonniers en Irlande et au Royaume-Uni ayant été affectées par les conditions météorologiques humides. Les volumes sont inférieurs à ceux de la même période de l'année précédente. Toutefois, Grafton confirme ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année. En 2022, le bénéfice d'exploitation était de 264,3 millions de livres sterling.

En outre, Grafton annonce un programme visant à racheter jusqu'à 10 % des actions ordinaires de la société pour un montant total de 50 millions de livres sterling, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

Eric Born, directeur général, déclare : "Depuis que j'ai rejoint le groupe il y a cinq mois, j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec mes collègues dans nos entreprises pour affiner nos plans de développement tout en visitant de nombreuses opportunités d'acquisition potentielles sur les marchés européens et je reste confiant quant aux perspectives à moyen terme d'augmentation de la valeur actionnariale."

Cours actuel de l'action : 850,85 pence l'unité, en baisse de 1,1 % jeudi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 8,6

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

