Grafton Group plc est un distributeur international de matériaux de construction. Ses secteurs d'activité sont la distribution, la vente au détail et la fabrication. Le segment Distribution est engagé dans la distribution de matériaux de construction et de plomberie principalement à des professionnels engagés dans des projets de réparation, d'entretien et d'amélioration résidentiels ainsi que dans la construction résidentielle et d'autres nouvelles constructions à partir d'un réseau de 316 succursales au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas et en Finlande. Le secteur de la vente au détail exerce des activités de bricolage et d'amélioration de l'habitat à partir d'un réseau de 35 magasins qui fournissent, principalement à des clients de détail, une gamme de produits pour le bricolage, la maison et le jardin. Le secteur de la fabrication comprend le fabricant de mortier sec en Grande-Bretagne qui opère à partir de 10 usines, un fabricant industriel et distributeur d'escaliers sur mesure au Royaume-Uni qui opère à partir d'une usine de fabrication et une entreprise de fabrication de plastiques en Irlande.

Secteur Fournitures de construction et installation