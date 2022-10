Le distributeur de matériaux de construction Grafton nomme l'outsider Born comme PDG

Données financières GBP USD EUR CA 2022 2 250 M 2 609 M 2 608 M Résultat net 2022 192 M 223 M 223 M Tréso. nette 2022 100 M 116 M 116 M PER 2022 8,63x Rendement 2022 4,35% Capitalisation 1 630 M 1 890 M 1 889 M VE / CA 2022 0,68x VE / CA 2023 0,66x Nbr Employés 12 134 Flottant 90,8% Graphique GRAFTON GROUP PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GRAFTON GROUP PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Dernier Cours de Clôture 716,00 GBX Objectif de cours Moyen 1 155,71 GBX Ecart / Objectif Moyen 61,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) GRAFTON GROUP PLC -41.93% 1 890 FERGUSON PLC -38.97% 23 365 REECE LIMITED -44.95% 6 256 BEACON ROOFING SUPPLY, INC. -4.43% 3 552 BOISE CASCADE COMPANY -8.23% 2 546 CHIN HIN GROUP 109.96% 1 076