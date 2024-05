GrainCorp Limited est une société agroalimentaire diversifiée basée en Australie. La société exerce ses activités dans deux secteurs : L'agro-industrie et la transformation. Le segment Agribusiness fournit une chaîne d'approvisionnement en céréales et en huiles avec des céréales et des huiles internationales diversifiées. Il fournit également des matières premières et des produits, notamment du blé, des céréales secondaires (telles que l'orge, le sorgho et le maïs), des graines oléagineuses, des légumineuses, des produits organiques, des graisses animales, des huiles de cuisson usagées et des huiles végétales destinées à l'alimentation animale. Le secteur de la transformation est engagé dans une activité verticalement intégrée de broyage, de transformation, de fabrication et de distribution d'huiles comestibles, avec une empreinte sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La société vend et livre chaque année des céréales dans plus de 50 pays par l'intermédiaire de ses comptoirs commerciaux et de ses bureaux en Australie, au Canada, en Chine, en Inde, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, au Royaume-Uni et en Ukraine. Ses filiales comprennent notamment Auscol Pty Ltd, CropConnect Pty Ltd et Champion Liquid Feeds Pty Ltd.

