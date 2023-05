L'entreprise australienne Graincorp bondit de 8 % grâce à l'augmentation de ses perspectives annuelles et au versement d'un dividende spécial

Graincorp Ltd a relevé ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, encouragé par la forte demande de céréales et d'oléagineux australiens et par les bonnes performances de son secteur des oléagineux, ce qui a entraîné une hausse de 8,2 % des actions de l'entreprise agro-industrielle.

La société prévoit désormais un bénéfice net après impôt pour l'exercice 2023 compris entre 220 millions de dollars australiens (149,23 millions de dollars) et 260 millions de dollars australiens, contre une prévision précédente comprise entre 180 millions et 220 millions de dollars australiens, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Ces prévisions sont à comparer au bénéfice net après impôts de 380 millions de dollars australiens enregistré l'année dernière.

"Nous constatons une bonne demande mondiale pour les céréales et les oléagineux australiens et nous nous attendons à ce que le solide programme d'exportation se poursuive au second semestre", a déclaré Robert Spurway, PDG de Graincorp.

"Notre secteur des oléagineux affiche des résultats exceptionnels, avec des volumes et des marges de trituration élevés.

Les actions de la société ont gagné jusqu'à 8,2 % pour atteindre 7,680 dollars australiens, leur meilleure progression intrajournalière depuis le 31 octobre et leur niveau le plus élevé depuis le 10 mars.

L'entreprise basée à Sydney prévoit un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 500 à 560 millions de dollars australiens pour l'exercice 2023, ce qui est supérieur aux prévisions antérieures qui se situaient entre 470 et 530 millions de dollars australiens.

Pour les six mois se terminant le 31 mars, le bénéfice net après impôt de Graincorp a diminué de 18,6 % pour atteindre 200,3 millions de dollars australiens, tandis que le chiffre d'affaires a bondi de 18,2 % pour atteindre 4,54 millions de dollars australiens.

Graincorp a également déclaré un dividende intérimaire de 14 cents australiens par action et un dividende spécial de 10 cents australiens par action.

(1 $ = 1,4743 dollar australien) (Reportage de Sameer Manekar à Bengaluru ; rédaction de Uttaresh Venkateshwaran et Rashmi Aich)