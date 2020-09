Graines Voltz : Graines Voltz acquiert Hermina-Maier en Allemagne et devient le 1er distributeur indépendant sur le marché allemand

Communiqué de presse

Colmar, le 22 septembre 2020

Graines Voltz acquiert Hermina-Maier en Allemagne

et devient le 1er distributeur indépendant sur le marché allemand

Colmar (France), le 22 septembre 2020 - Graines Voltz, le premier distributeur français indépendant de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes annonce avoir signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition de 100% du capital de la société Hermina-Maier basée à Regensburg, en Allemagne.

Hermina-Maier est un des leaders allemands de la distribution indépendante de semences florales et potagères. Créé en 1928, il est reconnu pour son savoir-faire de tout premier ordre acquis tout au long de son histoire presque centenaire et réalise un chiffre d'affaires annuel de 13M€ principalement dans le sud de l'Allemagne et en Autriche. La société emploie une trentaine de collaborateurs et est implantée sur trois sites.

« Nous sommes très heureux de réaliser cette deuxième acquisition de suite en Allemagne qui nous permet d'acquérir une taille critique sur ce marché stratégique et d'en devenir le premier acteur indépendant », a déclaré Serge Voltz, Président Directeur Général et Fondateur de Graines Voltz. « C'est d'abord une très belle société familiale qui présente beaucoup de similitudes avec nous et c'est aussi une société très complémentaire de Hild Samen dont nous avons repris le portefeuille clients, la propriété intellectuelle et la sélection en juin dernier. Hild Samen nous a donné accès aux produits et Hermina-Maier nous permet de constituer un puissant réseau de distribution en Allemagne et en Autriche ». Cette acquisition, dont le montant n'est pas divulgué, sera financée par emprunt.

Cette opération, qui a été initiée après l'annonce du rachat d'activités de Hild Samen, illustre le statut d'acteur de consolidation acquis par Graines Voltz sur le marché européen de la distribution de semences et de jeunes plants. Elle conforte le groupe dans son ambition de dépasser le seuil de 100M€ de chiffre d'affaires annuel dès l'exercice 2020/2021, dans un marché des légumes frais de proximité, cœur de sa stratégie, très dynamique.

Le closing de l'acquisition devrait avoir lieu courant du mois d'octobre 2020.

Prochain événement : 21 décembre 2020 – Chiffre d'affaires de l'exercice 2019/2020 (après bourse).

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est le premier distributeur français indépendant de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie 300 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 28 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraichers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est porté par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité, issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971).

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com

Pour toute information, contacter :

GRAINES VOLTZ KEIMA Communication Serge VOLTZ

Président et Fondateur

Tél. : 03 89 20 18 19

relationsinvestisseurs@grainesvoltz.com Relations investisseurs & Relations presse

Emmanuel DOVERGNE

Tél. : 01 56 43 44 63

emmanuel.dovergne@keima.fr

