Graines Voltz : ASSEMBLEE GENERALE FORTE PROGRESSION DES VENTES AU 1ER TRIMESTRE ET DES COMMANDES

Colmar, le 23 mars 2021 - L'assemblée générale des actionnaires de Graines Voltz s'est tenue ce jour à Colmar sous la présidence de Monsieur Serge Voltz.

L'assemblée a adopté l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration. Elle a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2019/2020, la stratégie de dividende destinée à soutenir la croissance externe, renouvelé le mandat du cabinet RSM EST en tant que co-commissaire aux comptes et nommé M. Michel Boni en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant.

NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

L'assemblée générale a par ailleurs nommé Mme Solène Voltz en qualité d'administrateur et M. Fredy Fritzinger en qualité d'administrateur indépendant. Le nombre des administrateurs passe ainsi à sept dont deux indépendants.

Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site Internet de la société dès le 29 mars 2021 dans la rubrique « Assemblées Générales ».

NIVEAU D'ACTIVITE RECORD AU 1ER TRIMESTRE - REVISION A LA HAUSSE DES OBJECTIFS

Serge Voltz a fait le point sur l'activité du début d'année et sur les perspectives pour l'exercice 2020/2021.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2020/2021 (1er octobre au 31 décembre) s'est établi à 11,4M€ en hausse de 73% par rapport à l'exercice précédent. Cette très forte progression est toutefois à relativiser au regard, d'une part, de la saisonnalité de l'activité de distribution de semences et de jeunes plants, qui concentre le chiffre d'affaires sur les deuxième et troisième trimestres (75% de l'activité du groupe) et en limite sa représentativité, et d'autre part de la contribution des acquisitions réalisées en 2020 en Allemagne. Néanmoins, la progression est forte, sensiblement supérieure à la tendance historique, ce que confirme le carnet de commande au 15 mars qui s'inscrit en hausse de près de 30% par rapport à l'exercice précédent. La progression des commandes est particulièrement forte dans la branche Voltz Maraîchage (circuits courts), tirée par les produits bio et pour la branche Voltz Horticulture tirée par l'engouement des consommateurs pour le jardin.

« Le niveau d'activité que nous enregistrons depuis le début de l'exercice 2020/2021 est supérieur à ce que nous attendions » a déclaré Serge Voltz. « La demande pour les légumes issus des circuits courts et pour le jardinage qui avait explosé au moment du premier confinement n'a pas diminué. Mais contrairement à l'année dernière où cette forte augmentation de la demande avait pris de court nos clients désorganisés par le confinement, elle a été, cette année, bien anticipée par les professionnels qui ont sensiblement augmenté leurs commandes».

Ces très bonnes données permettent au groupe de réviser à la hausse ses objectifs d'activité et de tabler maintenant sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 25% pour l'exercice en cours.

Prochaine publication : Activité du 1er semestre, le 31 mai 2021 après clôture de la Bourse.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est le premier distributeur français indépendant de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie 350 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 28 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est porté par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971).

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com.

