Graines Voltz S.A. est spécialisé dans la distribution de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes. La commercialisation des produits est assurée auprès des professionnels de l'horticulture et du maraîchage, des collectivités publiques et des grandes surfaces. La répartition géographique du CA est la suivante : France (64,3%), Europe (29,8%) et autres (5,9%).

Secteur Pêche et agriculture