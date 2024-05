de jeunes plants de fleurs et de légumes. Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 600 personnes et se développe en France et en Europe depuis sa création en 1985. Sa spécificité est d'avoir bâti une offre très large de 31 000 références, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités). Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Disclaimer

Graines Voltz SA published this content on 30 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 May 2024 17:59:10 UTC.