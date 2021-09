Graines Voltz S A : Déclaration de Performance Extra-Financière au 30 septembre 2020

1 Édito du Président

Inscrire notre développement dans la durée est une démarche naturelle, pour de multiples raisons. Nous sommes un Groupe dont la majorité du capital est contrôlée par une famille, celle de son Président et Fondateur, Serge Voltz, dont les valeurs profondément humaines ont marqué l'entreprise et demeurent le socle sur lequel s'est construite notre stratégie.

La capacité à se projeter dans le long terme et à agir en conséquence fait partie de notre capital génétique, comme dans beaucoup d'entreprises à caractère familial. Le fait d'être une entreprise cotée en Bourse ne vient pas contredire cette orientation car de plus en plus d'actionnaires privilégient les entreprises dont la stratégie intègre des objectifs de développement durable, qui ne freinent pas la performance économique mais, bien au contraire, la favorisent.

Nos clients, maraîchers, horticulteurs et collectivités locales sont de plus en plus soucieux de leur impact sur l'environnement et de la qualité sanitaire et gustative des produits alimentaires. Nous sommes donc tout naturellement conduits à orienter nos activités en conséquence : circuits courts, produits bio, fermes urbaines, diversité variétale…

Nous sommes profondément ancrés dans deux territoires, l'Alsace, le berceau familial de Graines Voltz, et l'Anjou, territoire offrant une grande variété de productions. Avec l'augmentation de nos effectifs et des investissements dans ces deux bassins, notre visibilité croît et fait de nous un exemple vis-à-vis de nos équipes et de notre écosystème, tant sur le plan social qu'environnemental.

Parallèlement, nous sommes aussi devenus une entreprise qui réalise près de 30 % de son chiffre d'affaires hors de France et nous diffusons nos semences dans 66 pays. La croissance de notre Groupe en France comme

l'international induit des exigences supplémentaires. Notre entreprise doit s'assurer que ce développement respecte nos principes communs, quels que soient les territoires où nous opérons, en particulier en matière économique, sociale et environnementale.

Dans le domaine social, le respect de l'humain a été une des valeurs clés du Groupe : le maintien d'un vrai dialogue social, la confiance et l'attention apportées à chaque collaborateur font ainsi partie de nos valeurs historiques. Nous nous attachons à préserver cet héritage et à le faire fructifier en le complétant par des politiques de développement des compétences.

Dans le domaine environnemental, l'activité même de notre société est nativement développement durable. Nous nous sommes lancés il y a plusieurs années dans une approche d'amélioration continue qui vise à optimiser nos consommations des ressources. La recherche d'économies d'énergie et le respect de l'environnement sont également intégrés dans nos décisions clés : installation de panneaux photovoltaïques sur nos principaux sites, flotte automobile 100 % essence, utilisation de plus en plus fréquente de plaques en plastique Cool Grey, où nous semons nos jeunes plants, permettant une meilleure collecte et un recyclage optimisé…

Dans le domaine économique, nous avons comme objectif de poursuivre notre croissance régulière et rentable. Ce développement s'appuie en priorité sur une croissance organique solide, nourrie par l'innovation et la qualité des relations avec nos clients. Nous effectuons régulièrement des acquisitions ciblées, réalisées en préservant un niveau d'endettement acceptable.

Nous poursuivons cette stratégie dans le cadre d'une gouvernance simple et claire garantissant une grande transparence aux actionnaires. Nous menons une démarche authentique, qui vise un développement dans la durée, dans le respect de nos clients, de nos salariés, de nos actionnaires, de nos partenaires et de notre environnement.

C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous présenter notre Déclaration de Performance Extra-Financière, initiative lancée cette année par notre Comité de pilotage, de manière volontaire compte tenu de notre taille, afin de vous présenter notre modèle d'affaires, nos enjeux et nos ambitions pour les années à venir.

Serge Voltz

Président et Fondateur

3