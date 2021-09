Graines Voltz S A : Investor Day – Graines Voltz ambitionne une croissance organique à 2 chiffres

Communiqué de presse

Colmar, le 7 septembre 2021

INVESTOR DAY

GRAINES VOLTZ AMBITIONNE UNE CROISSANCE ORGANIQUE DURABLE À DEUX CHIFFRES

Colmar, le 7 septembre 2021 - Graines Voltz réunissait ce jour des investisseurs institutionnels sur son site logistique de Brain sur l'Authion (49) pour leur présenter les principaux métiers du groupe et discuter de sa stratégie.

BRAIN SUR L'AUTHION, UN SITE OPÉRATIONNEL UNIQUE EN EUROPE

Situé à quelques kilomètres d'Angers, au cœur de la vallée verte française, le site de Brain regroupe l'ensemblede la chaîne logistiquedu groupe : réception, tests et stockage des graines, laboratoires de recherche et jardins d'essai, élevage des jeunes plants, conditionnement des expéditions. Le site collabore étroitement avec les exploitations agricoles locales pour la reproduction des graines et l'élevage des plants.

UNE STRATÉGIE OFFENSIVE EN EUROPE

Au cours des échanges avec les investisseurs, Serge Voltz, Président - directeur général du groupe a confirmé sa stratégie de développement en Europe.

Une forte demande portée par des tendances de fond

Dans la plupart des pays développés et notamment en Europe, la crise sanitaire a amplifié deux tendances de fond. D'une part, elle a renforcé la demande pour une alimentation plus saine et moins carnée où les légumes occupent une place croissante. D'autre part, les confinements successifs ont incité les citadins à quitter les grandes villes et renforcé l'attrait pour les espaces verts et les jardins domestiques. Cela se traduit par un accroissement de la demande des consommateurs pour une plus grande diversité de légumes issus de circuits courts de production respectant l'environnement, seuls à même de garantir le goût des produits, et pour le jardinage.

Un business model en phase avec l'évolution du marché

Ces deux tendances sont parfaitement en phase avec la stratégie de Graines Voltz qui a fait de la diversité variétale, avec plus de 28 000 références, et des circuits courts, le cœur de son business model. Face aux grands semenciers qui privilégient les espèces générant de gros volumes avec l'objectif de nourrir la planète, Graines Voltz privilégie les espèces diversifiées où ils sont peu présents et où il peut acquérir un leadership. C'est le cas de la patate douce qu'il a apporté puis développé sur le marché français ou des plantes aromatiques, après l'acquisition de Hild Samen en 2020, qui lui ouvre les portes du vertical farming, activité en plein développement et puissant relais de croissance.