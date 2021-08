Graines Voltz S A : Lancement de 3 nouveaux sites web

Les clients ont accès à un espace dédié sécurisé sur lequel ils retrouvent l'état d'avancement de leurs commandes, leurs factures et la saisie de commande via leur commercial.

Le site VOLTZ Horticulture donne accès à ses catalogues produits via un système de recherche et de tri avancé, et aux outils d'aide à la vente. Une médiathèque permet également le visionnage de vidéos, podcasts et visite virtuelle du site.

Pour permettre de présenter les offres produits en fonction des typologies de clientèle, et assurer toujours plus de proximité avec les clients, chaque activité est maintenant dotée de son site internet dédié : un site VOLTZ Horticulture qui s'adresse aux professionnels de l'horticulture et aux collectivités, et un site VOLTZ Maraîchage qui s'adresse aux maraîchers en production BIO et conventionnelle.

Accessible via l'adresse www.graines-voltz.com , le site institutionnel du groupe a été complètement refondu. Plus complet, bilingue français-anglais, il présente le groupe, sa stratégie et ses engagements, et simplifie l'accès à toute l'information financière, qui a été organisée conformément aux recommandations.

UN ACCÈS PLUS FACILE À L'INFORMATION FINANCIÈRE ET AUX VALEURS DU GROUPE

VOLTZ Maraîchage

Le site VOLTZ Maraîchage présente les catalogues produits pour les différents modes de production BIO et conventionnel (les variétés pour le Vertical Farming et les micros pousses seront également à disposition à la mi-septembre). Il donne accès à tous les documents utiles pour les clients : catalogues produits, fiches variétés, fiches espèces ou vidéos produits, certificats et attestations nécessaires dans la gestion de leurs exploitations.

Le site dispose d'une fonctionnalité d'achat en ligne en simplement 3 étapes. Le niveau de stock est mis à jour en temps réel, le règlement se fait par CB, et les expéditions sont réalisées dans un délai de 24h après le règlement.

Les clients ont accès à un espace dédié et sécurisé leur permettant de suivre leur commande, consulter l'état de leur facturation et d'effectuer des saisies de commande via leur commercial dédié.

Le site est déployé dans 22 pays de l'Union Européenne et mis à disposition en 19 langues.

VOLTZ Maraîchage : www.voltz-maraichage.fr

Commentant ces lancements, Serge Voltz, Président-Directeur Général du groupe, a déclaré : « Le lancement de ces trois sites s'inscrit dans la logique de notre stratégie de développement en Europe. Ils permettent de conforter notre positionnement et de partager nos valeurs avec un public de plus en plus large, à la recherche de biodiversité et de produits de qualité. Ils permettent également de renforcer notre proximité avec nos clients en leur apportant des services plus complets, plus faciles à utiliser ».

Prochain événement : 29 septembre 2021 - Activité du 3ème trimestre (après bourse).

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 400 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 28 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com.

