Graines Voltz S A : REALISE UNE ACQUISITION STRATEGIQUE DANS LES JEUNES PLANTS IL DEVIENT UN DES LEADER DES JEUNES PLANTS DE PEPINIERE EN FRANCE ET S'IMPOSE COMME UN ACTEUR DE REFERENCE EN EUROPE

Communiqué de presse

Colmar, le 16 février 2022

GRAINES VOLTZ REALISE UNE ACQUISITION STRATEGIQUE DANS LES JEUNES PLANTS

IL DEVIENT UN DES LEADER DES JEUNES PLANTS DE PEPINIERE EN FRANCE

ET S'IMPOSE COMME UN ACTEUR DE REFERENCE EN EUROPE

Colmar, le 16 février 2022 - Graines Voltz annonce avoir signé un protocole d'accord avec Aurore Investissements portant sur l'acquisition par le groupe Graines Voltz de 100 % du capital de la société André Briant Jeunes Plants et de ses filiales Laboratoire Angevin Des Plantes et Progref.

André Briant Jeunes Plants, un acteur de référence en France et en Europe

La société André Briant Jeunes Plants, fondée en 1933 à Angers, est un des leaders du marché des jeunes plants de pépinière en France, et est devenue un acteur européen reconnu.

Les sites de production d'André Briant Jeunes Plants qui sont situés en Anjou, au cœur du pôle français de production horticole, couvrent 150 hectares et emploient actuellement plus de 70 personnes. https://www.andre-briant.fr/pepiniere-briant/sites-hors-sol/

André Briant Jeunes Plants produit et commercialise huit millions de jeunes plants par an, qui couvrent plus de 2500 références sous sept conditionnements, soit la gamme produit et variétale la plus large du marché européen. La société détient un portefeuille de génétiques propriétaires et a une maîtrise reconnue en matière de production in vitro qui permet de multiplier des plants dont les qualités de résistance aux maladies sont supérieures à celles des plants issus de semences. Un jeune plant issu d'une production in vitro peut valoir jusqu'à dix fois plus cher qu'un jeune plant issu de semis.

André Briant Jeunes Plants a réalisé au 31 aout 2021 un chiffre d'affaires de 10,5 millions d'euros dont 38 % à l'international. 3,4 millions d'euros de chiffre d'affaires ont été réalisés en Europe, notamment en Allemagne et en Italie, et 1 million d'euros hors Union Européenne.

Lien site : https://www.andre-briant.fr/

Une acquisition qui triple le marché potentiel de Graines Voltz dans les jeunes plants Graines Voltz, qui est très présent sur le marché des jeunes plants (53% de son chiffre d'affaires et un positionnement de leader sur le marché des jeunes plants pour plantes à massifs) n'était encore qu'un acteur marginal sur le marché des jeunes plants de pépinière. Or, la taille du marché de la pépinière est plus de deux fois supérieure à celle du marché des plantes à massif et elle est appelée à progresser, tirée par la demande croissante pour le verdissement du cadre de vie (collectivités publiques et jardins).

Cette acquisition permet donc à Graines Voltz, de compléter son offre végétale destinée aux horticulteurs et aux collectivités par une gamme de plants de pépinières en France et en Europe.