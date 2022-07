Graines Voltz S A : Résultats du 1er semestre 2021/2022 – Informations complémentaires

Communiqué de presse

Colmar, le 13 juillet 2022

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2021/2022

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Colmar, le 13 juillet 2022 - Au cours des présentations des résultats du 1er semestre 2021/2022 aux investisseurs, Serge Voltz a précisé un certain nombre d'informations.

OBJECTIF DE CROISSANCE DE +10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES A PERIMETRE COURANT POUR L'EXERCICE EN COURS

Compte tenu de l'incertitude causée par le contexte géopolitique, le groupe vise pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires annuel global à périmètre courant (croissance organique, croissances externes et activités non stratégiques sur le Maroc, Turquie et Algérie)1 en croissance de 10% par rapport à l'exercice précédent comme cela avait déjà été indiqué fin mai lors de l'annonce du chiffre d'affaires semestriel. Cela représente une progression de l'activité de près de 60% en trois ans.

Au-delà de la nécessaire prudence que ce contexte exige à court terme, Serge Voltz, Président-directeur général du groupe, a confirmé sa confiance dans la vision du groupe : « La tendance est très clairement au rapprochement entre les lieux de production et les lieux de consommation, en particulier pour les légumes, et il y a par ailleurs une demande croissante pour le végétal, qu'elle soit alimentaire ou pour le verdissement du cadre de vie. Il n'y a quasiment plus aucun projet architectural aujourd'hui sans une partie végétale. Graines Voltz est idéalement positionné pour répondre à ces demandes. C'est la raison pour laquelle nous avons structuré notre développement sur deux axes : d'une part la construction d'une solution végétale globale en Europe, destinée à la production locale, et d'autre part, le développement d'un positionnement de leadership mondial dans les aromatiques pour le Vertical Farming ».

DON DE SEMENCES A L'UKRAINE

Répondant à la demande d'aide des autorités ukrainiennes à la Commission européenne pour fournir des semences potagères à des exploitations agricoles familiales ukrainiennes de petite dimension impactées par la guerre, Graines Voltz a fait don de 20 tonnes de semences prises sur ses stocks. 80 palettes ont été envoyées fin mai par camion en Ukraine.

D'après la communication du ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères, les semences potagères envoyées par la France (betterave, carotte, chou, chou-fleur, ciboulette, concombre, courgette, tomate, …) permettent de couvrir plus de 9 500 hectares de terrains agricoles et jardins potagers et de récolter jusqu'à 260 000 tonnes de productions alimentaires, principalement dans les zones affectées par la guerre.

1/2

1 Le communiqué du 29/06/22 de résultats du 1er semestre avait improprement mentionné : « le groupe prévoit une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre constant de l'ordre de 10 % pour l'exercice 2021/2022 ». Il fallait bien entendu lire : « le groupe prévoit une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre courantde l'ordre de 10 % pour l'exercice 2021/2022 ».