Graines Voltz S A : lance une augmentation de capital par construction accélérée d'un livre d'ordres

Graines Voltz d'accéder à un nouveau segment de marché, deux fois plus important que son marché actuel de jeunes plants pour l'horticulture, qui pourrait représenter plus de 50 M€ de chiffre d'affaires à moyen terme pour la société. Par ailleurs, des discussions sont en cours portant sur l'acquisition par la Société de distributeurs en Europe mais aucun accord liant n'a, à ce jour, été conclu et il n'existe à ce jour pas de certitude quant à la concrétisation de ces discussions et la conclusion d'un accord liant.

Cette levée de fonds a pour objet de permettre à la Société de se doter de moyens supplémentaires pour financer la croissance à deux chiffres de son activité et poursuivre sa stratégie de croissance externe. En particulier, la Société a signé ce jour un protocole d'accord en vue d'acquérir la société André Briant Jeunes Plants, un des leaders du marché des jeunes plants de pépinière en France et un acteur européen reconnu sur ce marché, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€ au 31 aout 2021, acquisition qui devrait intervenir avant fin mars 2022. Le besoin de financement global de cette acquisition est d'environ 11 M€, comprenant le prix d'acquisition et le besoin en fonds de roulement. Cette acquisition permettra

Gilbert Dupont intervient en tant que Coordinateur Global. Gilbert Dupont et Tradition Securities and Futures interviennent en tant que Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l'Offre Réservée.

Graines Voltz annoncera les résultats de l'Offre Réservée et le nombre final d'Actions Nouvelles placées dans le cadre de l'Offre Réservée dès que possible dans un communiqué de presse ultérieur.

Le prix d'émission de chaque Action Nouvelle sera déterminé à la suite d'un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres débutant immédiatement et devant se clore avant l'ouverture du marché d'Euronext Paris le 17 février 2022 et ne sera pas inférieur à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché réglementé Euronext Paris lors des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission (le « Prix de Référence »), éventuellement diminuée d'une décote maximale de 15 %.

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 400 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 33 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à l'Offre Réservée suivants : (i) le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de l'Offre Réservée, (ii) la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement, (iii) des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché secondaire, postérieurement à la réalisation de l'augmentation de capital, et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action de la Société, (iv) au regard des utilisations des produits de l'émission prévus dans le cadre de la présente augmentation de capital, la Société dispose d'une marge de manœuvre quant à l'utilisation des fonds levés et pourrait les utiliser d'une manière avec laquelle les actionnaires pourraient ne pas adhérer ou qui n'augmenteraient pas à court terme la valeur de leur investissement et (v) en cas de nouvel appel au marché par la Société, postérieurement à la réalisation de l'augmentation de capital, il en résulterait une dilution complémentaire pour les investisseurs.

Albatros, contrôlée et gérée par Serge Voltz et actionnaire principal de la Société, s'est engagée à ne pas céder d'actions de la Société à un prix inférieur au Prix de Référence à compter de la date de règlement- livraison de l'Offre Réservée et jusqu'au jour de la publication du rapport financier semestriel de la Société (prévue le 29 juin 2022 selon le calendrier financier de la Société), sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

