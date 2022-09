Colmar (France), le 21 septembre 2022 - Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2021/2022 s'élève à 114,5 M€ en progression de 10,2 % à périmètre courant par rapport à la même période de l'exercice précédent et de 13,2% hors les filiales non stratégiques du Maghreb.

UN 3EME TRIMESTRE AFFECTE PAR UNE DEGRADATION DU CONTEXTE

L'activité du troisième trimestre (avril à juin 2022) à 38,6 M€ reflète un contexte fortement perturbé par le conflit en Ukraine, les tensions inflationnistes et des conditions météorologiques très défavorables. D'après Météo France, le printemps 2022 se classe au 3ème rang des plus chauds depuis 1900 et au 3ème rang des plus secs depuis 1959, avec un déficit de précipitations de 45 %. Ce contexte imprévisible en début d'année a eu un impact réel sur la demande depuis le mois de mars 2022 et a pesé sur la croissance qui a été moins forte qu'initialement prévue.

BONNE RESISTANCE DU GROUPE SUR LES 9 PREMIERS MOIS

Grâce à un bon 1er semestre, sur le périmètre stratégique (hors filiales du Maghreb), l'activité des neuf premiers mois de l'exercice est en croissance à périmètre constant (+3,1%) et à périmètre courant (+13,2%). La croissance est tirée par les jeunes plants qui connaissent une progression de 25% à périmètre courant et de près de 10% à périmètre constant. Sur le plan géographique, toutes les zones sont en croissance, tant à périmètre courant qu'à périmètre constant. Les ventes hors de France tirent l'activité. Elles sont en croissance de 33,5% à périmètre courant et de plus de 8% à périmètre constant.

Ces chiffres confirment la pertinence de la stratégie de développement du groupe en Europe (Allemagne, Autriche, Italie) et dans les jeunes plants.

PERSPECTIVES D'ACTIVITE POUR LA FIN DE L'EXERCICE

L'activité du 4ème trimestre sera affectée, comme celle du troisième trimestre, par le contexte dégradé et le chiffre d'affaires du 4ème trimestre devrait être inférieur aux attentes initiales. De ce fait, la progression du chiffre d‘affaires de l'exercice 2021/2022 à périmètre courant devrait s'inscrire entre +6,5 et +8,5% par rapport à l'exercice précédent.

À moyen terme, le choc qui a affecté la demande depuis le mois de mars devrait progressivement s'estomper. Le secteur est résilient et les conditions climatiques peuvent freiner temporairement l'activité mais pas de manière structurelle. La recherche permet de développer des variétés qui s'adaptent aux aléas (augmentation de température ou excès d'humidité). Par ailleurs, le verdissement du cadre de vie est un des moyens les plus efficaces pour atténuer les effets des excès climatiques. La plupart des politiques publiques et des projets d'urbanisme intègrent désormais le verdissement du cadre de vie dans leurs hypothèses de travail. Sur le plan alimentaire, la baisse tendancielle de la consommation de viande en Europe au profit des légumes devrait se poursuivre. La production maraichère dans le cadre des circuits de proximité, qui constitue le cœur de la stratégie de Graines Voltz, bénéficie de faibles coûts de transport et d'un apport alimentaire et gustatif sensiblement supérieur aux autres types de production. Il n'y a aucune raison à ce jour de penser que la demande pour ces produits pourrait cesser de croître sur moyenne période.

Commentant cette activité, Serge Voltz, Président-directeur général a déclaré « Il est toujours très difficile de faire des prévisions dans des environnements aussi incertains. Notre sentiment est que les tendances de fond qui soutiennent notre marché sont fortes et ne seront pas durablement affectées par le contexte actuel, voire, elles en sortiront renforcées. A court terme, la souplesse de notre organisation nous permet de piloter notre activité au plus près de la demande de nos marchés et de continuer à capter de la croissance ».

Prochain événement : 14 décembre 2022 – Chiffre d'affaires annuel 2021/2022.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 33 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com.

Pour toute information, contacter :

GRAINES VOLTZ KEIMA Communication Judith BALAGNY

Relations investisseurs

jbalagnyinvestisseurs@grainesvoltz.com Relations investisseurs & Relations presse

Emmanuel DOVERGNE

Tél. : 01 56 43 44 63

emmanuel.dovergne@keima.fr

