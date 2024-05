Colmar, le 30 mai 2024 – Graines Voltz publie son chiffre d'affaires pour le 1er semestre de son exercice 2023/2024, avec un jour de retard pour des raisons techniques.

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER SEMESTRE 2023/2024 : -0.9 %

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour le 1er semestre de son exercice 2023/2024 s'est établi à 75,9M€ en recul de 0.9% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Sur cette période, 65,7% du chiffre d'affaires a été réalisé en France, 30,8% dans les autres pays européens et 3,5% dans le reste du monde.

Les semences ont représenté 37,75%, les jeunes plants 59,9% et les autres produits 2,3% du chiffre d'affaires.

PERSPECTIVES DE L'ACTIVITE POUR L'EXERCICE 2023/2024

La société Graines Voltz se prononcera sur son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice à venir une fois les ventes du printemps réalisées, à l'occasion de son prochain communiqué sur les résultats du 1er semestre de l'exercice 2023/2024.

Prochain événement : 28 juin 2024 après bourse – Résultats du 1er semestre de l'exercice 2023/2024.

À propos de Graines Voltz

À propos de Graines Voltz Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes. Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 600 personnes et se développe en France et en Europe depuis sa création en 1985. Sa spécificité est d'avoir bâti une offre très large de 31 000 références, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités). Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : https://www.graines-voltz.com

Pour toute information, contacter :

GRAINES VOLTZ

Judith BALAGNY

Relations investisseurs

Tél. : 06 17 99 28 70

jbalagnyinvestisseurs@grainesvoltz.com

