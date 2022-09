COMPLEMENTS D'INFORMATIONS SUR L'ACTIVITE ET LES PERSPECTIVES

Colmar (France), le 30 septembre 2022 – Lors de la visite d'investisseurs institutionnels organisée le 21 septembre sur le site de Brain-sur l'Authion, le Président-directeur général, Serge Voltz a apporté un certain nombre de précisions sur la publication de l'activité des 9 premiers mois, sur les perspectives et sur la solidité des fondamentaux du groupe.

EVOLUTION DE L'ACTIVITE ET PERSPECTIVES

Ralentissement de la croissance au second semestre dû aux crises ukrainiennes et climatiques

Le ralentissement de la croissance était imprévisible en début d'exercice d'autant plus que l'activité du 1er semestre avait enregistré une croissance de +13% (+16,7% sur le périmètre stratégique), en ligne avec les objectifs.

C'est la conjonction inédite de plusieurs crises : un conflit majeur en Europe, la résurgence brutale de l'inflation et une des trois pires saisons météorologiques des soixante dernières années, toutes postérieures à février 2022, qui est la cause du ralentissement de la croissance du second semestre. Son caractère imprévisible est renforcé par le fait que l'essentiel du chiffre d'affaires du 4ème trimestre et une partie de celui du 3ème trimestre, ne sont pas des commandes « structurelles », qui sont connues relativement en amont via le carnet de commande accumulé en début d'exercice. Ce sont des commandes de réassort qui sont commandées par les clients en fin de saison pour réaliser des récoltes supplémentaires. Le contexte anxiogène, la météo détestable et les menaces de restriction de l'arrosage ont conduit un certain nombre de professionnels, notamment les industriels, à ne pas prendre le risque de ces récoltes supplémentaires. C'est de ce fait principalement l'activité de vente de semences en France qui a été affectée.

Graines Voltz qui a commencé à percevoir ce fléchissement de la demande au mois de juin mais sans pouvoir le quantifier de manière précise, avait alerté le marché, dès l'annonce de ses résultats semestriels le 29 juin 2022, en révisant à la baisse ses prévisions de croissance de l'activité sur la base d'une hypothèse moyenne de 10% de croissance à périmètre courant. Elle ne pouvait alors pas prévoir la canicule exceptionnelle des mois de juillet et d'août qui s'est traduite par le basculement vers l'hypothèse basse.

À cela s'est ajouté la sous performance de niches comme le Smart Garden qui a généré moins de commandes dans un environnement post COVID et économe en énergie et les mesures d'embargo contre la Russie qui ont pénalisé certains producteurs marocains de légumes, clients de la filiale marocaine du groupe, qui travaillaient avec la Russie.

En dépit de cette situation exceptionnelle, la société réalisera une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre courant entre 6,5% et 8%, malgré un effet de base très défavorable. Pour mémoire, l'activité avait progressé de plus de 40% au cours de l'exercice précédent dans un contexte COVID finalement favorable.

Premiers signaux encourageants pour l'exercice 2022/2023

Bien qu'il soit encore trop tôt pour en avoir une idée précise, on observe à ce jour que, dans les activités où les intentions de commandes commencent à être formulées, ces dernières sont en ligne avec celles de l'année dernière, avant la crise. Chez André Briant Jeunes Plants (ABJP), société acquise en février 2022, par exemple, la situation est très bonne puisque les précommandes enregistrées aujourd'hui représentent déjà plus de 85% des prévisions de chiffre d'affaires pour 2023 de cette entité, alors que les synergies commerciales avec Graines Voltz commencent seulement à se mettre en place. Pour mémoire, ABJP, qui ne disposait jusqu'à présent que de 3 commerciaux, va maintenant pouvoir s'appuyer sur les équipes commerciales du groupe. L'activité de ABJP est portée par la demande de verdissement des villes dans un marché qui manque cruellement d'offre d'arbres en Europe.

Sur cette base, et sauf nouvelle dégradation du contexte, le groupe considère comme possible pour l'exercice prochain l'hypothèse d'une croissance, à périmètre courant, de 5 à 10%.

ÉVOLUTION DU RESULTAT

Impact mécanique de l'activité sur les résultats de l'exercice 2021/2022

L'effet de ciseau sur l'activité de réassort au troisième et surtout au quatrième trimestre, l'augmentation brutale des coûts de l'énergie et des transports qui n'ont pas pu être répercutés immédiatement sur les prix de vente compte tenu de la difficulté de changer les catalogues en cours de saison et la sous performance des filiales non stratégiques du Maghreb auront mécaniquement un effet sur le résultat qui sera nécessairement en dessous de l'objectif initial. Sans pouvoir donner de chiffre précis alors que l'exercice n'est pas terminé, il a été précisé que le résultat opérationnel courant serait inférieur à 10M€.

Marges de manœuvre pour l'exercice 2022/2023

Le groupe confirme sa capacité à répercuter l'augmentation de ses coûts (énergie, et transport notamment) sur les prix de vente dès la saison prochaine. D'autre part, ABJP affiche d'ores et déjà d'importants leviers de croissance en termes d'activité notamment en robotisant certaines tâches. Par ailleurs, le mode de production en pépinière (ciel ouvert ou tunnel non chauffé) consomme peu d'énergie ce qui est un avantage important dans le contexte actuel.

Prudence en ce qui concerne les opportunités d'investissement et de croissance externe

Dans le contexte d'incertitude actuelle, la prudence est de mise en ce qui concerne les investissements et la croissance externe, ce qui n'empêche pas le groupe d'être en veille active sur ces sujets.

Graines Voltz a identifié plusieurs projets d'investissement pour améliorer sa productivité comme l'interconnexion des sites angevins, la robotisation de certaines activités et l'internalisation d'une partie de la production sous traitée de jeunes plants, secteur en croissance soutenue, même dans le contexte actuel.

Par ailleurs, plusieurs dossiers de croissance externe, dont la taille unitaire a sensiblement progressé, ont été étudiés. Mais au-delà de leur taille, qui pose la question de leur financement, le groupe considère que ces dossiers sont trop chers au regard de ses critères d'investissement dans le contexte d'incertitude actuel.

Prochain événement : 14 décembre 2022 – Chiffre d'affaires annuel 2021/2022.

