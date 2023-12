Communiqué officiel de GRAINES VOLTZ S.A.

Colmar, le 13 décembre 2023 – Graines Voltz publie son chiffre d'affaires pour l'exercice 2022/2023.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2022/2023 : 133M€

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour l'exercice 2022/2023 s'établit à 133M€ en progression de 0,6% à périmètre courant et en recul de 2,4% à périmètre constant, par rapport à l'exercice précédent.

Sur le plan géographique :

La France représente 65% du chiffre d'affaires, les ventes sont en progression de 1,9% et s'élèvent à 86,6M€.

L'Europe représente 29% du chiffre d'affaires, les ventes sont en recul de 3,3% et s'élèvent à 38,1M€.

Le Reste du Monde représente 6% du chiffre d'affaires, les ventes sont en augmentation de 6,4% et s'élèvent à 8,3 M€.

En termes de produits :

Les semences représentent 36% du chiffre d'affaires, en recul de 4,8% à 47,4M€.

Les jeunes plants représentent 62% du chiffre d'affaires, en progression de 4,8% à périmètre courant (en recul de 0,2% à périmètre constant) à 82,4M€.

Les fournitures représentent 2% du chiffre d'affaires à 2,4M€, en recul de 7,7%.

Pour rappel, pendant le premier semestre de l'exercice, Graines Voltz a dû faire face à un contexte perturbé par plusieurs crises majeures. En plus, des difficultés engendrées par des coûts d'énergie élevés, les producteurs, clients de Graines Voltz, ont été impactés par des conditions météorologiques inhabituelles (épisode de sécheresse au cours du mois de février 2023), ce qui les a rendus beaucoup plus prudents dans leurs mises en production.

PREVISIONNEL DE RESULTATS ANNUELS

Compte tenu de l'impact du contexte global sur le groupe et sur ses clients et du dimensionnement prévu en début de saison pour accompagner la croissance envisagée, Graines Voltz prévoit un résultat net autour de l'équilibre pour l'exercice 2022/2023. Les résultats feront l'objet d'une publication détaillée le 31 janvier 2024.

Commentant cette actualité, Serge Voltz, Président-directeur général a déclaré « L'exercice 2022-2023 s'est déroulé dans un contexte économique et météorologique particulièrement hostile alors que nous nous étions organisés pour poursuivre notre développement. En conséquence, nous avons accéléré la transformation de notre modèle économique afin de nous adapter aux nouvelles conditions de marché. »

ACQUISITION D'ACTIFS DE PRODUCTION

En date du 1er novembre 2023, Graines Voltz a acquis une partie des actifs de production de la SCEA Baudonnière près d'Angers. Cette acquisition ne sera pas génératrice de chiffre d'affaires complémentaire mais elle permet de sécuriser et d'optimiser la production entre nos différents sites et de rajouter une nouvelle gamme de produits aromatiques.

PERSPECTIVES D'ACTIVITE POUR L'EXERCICE 2023/2024

Compte tenu du fait que le premier trimestre encore en cours (Octobre-Décembre) ne représente qu'une part mineure de l'activité (moins de 10%), et que le contexte économique demeure incertain, Graines Voltz est conduit à une nécessaire prudence en matière de prévision d'activité et ne souhaite pas se prononcer sur un objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice à venir.

Prochain événement : 31 janvier 2024 après bourse – Résultats de l'exercice 2022/2023.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes. Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 600 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 31 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus. Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com.

Pour toute information, contacter :

GRAINES VOLTZ

Judith BALAGNY

Relations investisseuses

Tél. : 06 17 99 28 70

jbalagnyinvestisseurs@grainesvoltz.com

