Graines Voltz S.a. : Graines Voltz acquiert Florensis Italia

Colmar (France) et Zwijndrecht (Pays-Bas), 14 avril 2021 - Graines Voltz et Florensis Holding BV annoncent avoir signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition par Graines Voltz de 100% du capital de Florensis Italia SRL à Florensis Holding BV.

Située à Lazzate, province de Lombardie en Italie, la société Florensis Italia SRL est spécialisée dans la vente de jeunes plants de fleurs sur le marché italien.

Les détails financiers de la transaction ne sont pas divulgués.

« Nous sommes très heureux de réaliser cette acquisition qui s'inscrit pleinement dans le plan stratégique de Graines Voltz visant à développer notre modèle de distributeur diversifié en Europe » a déclaré Serge Voltz, Président et Fondateur de Graines Voltz. « Florensis Italia a acquis une solide réputation en Italie dans la distribution des plants de fleurs aux professionnels. Elle constitue une excellente base pour notre première implantation physique sur ce marché très prometteur. Elle va nous permettre d'y développer rapidement notre offre de semences potagères qui est un segment de marché très développé en Italie ». Cette acquisition sera financée par la trésorerie disponible du groupe et par un crédit bancaire.

Leo Hoogendoorn, Président de Florensis Holding BV a déclaré : « Nous sommes ravis de cette cession qui s'inscrit parfaitement dans notre logique d'optimisation de nos réseaux de distribution. En effet, en tant que fournisseur historique de Graines Voltz pour les plants de fleurs nous allons bénéficier sur le marché italien du supplément de croissance qu'il va apporter à Florensis Italia en y développant son modèle de distributeur mixte légumes/fleurs. C'est donc une opération gagnante pour nos deux groupes ».

La finalisation de cette acquisition devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre 2021.

À propos de Florensis BV

Florensis est une entreprise familiale, dont le siège social est basé aux Pays-Bas. Florensis propose les meilleures génétiques telles que Cabaret, Toscana et PrimeTime. Outre ses bureaux de vente en Europe et ses sites de production en Éthiopie, au Kenya et au Portugal, Florensis dispose également d'installations de sélection aux Pays-Bas et en Allemagne.

Pour plus d'informations : www.Florensis.com

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie 400 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 28 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com.

Pour toute information, contacter :

GRAINES VOLTZ

Serge VOLTZ

Président et Fondateur

Tél. : 03 89 20 18 19

relationsinvestisseurs@grainesvoltz.com FLORENSIS

Leo HOOGENDOORN

CEO



florensis@florensis.com

KEIMA Communication

Relations investisseurs & Relations presse

Emmanuel DOVERGNE

Tél. : 01 56 43 44 63

emmanuel.dovergne@keima.fr

