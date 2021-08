Graines Voltz : lancement de trois nouveaux sites web

Graines Voltz annonce le lancement de trois nouveaux sites web : un site institutionnel et deux sites professionnels.



Le premier site, institutionnel, a été complètement refondu et offrira un accès plus facile à l'information financière et aux valeurs du groupe.



Les deux sites professionnels seront consacrés respectivement à l'horticulture et au maraîchage, permettant à la société de présenter les offres produits en fonction des typologies de clientèle, et assurer toujours plus de proximité avec ses clients.



Le site VOLTZ Horticulture s'adressera aux professionnels de l'horticulture et aux collectivités, tandis que VOLTZ Maraîchage s'adressera aux maraîchers en production BIO et conventionnelle.





