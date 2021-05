Graines Voltz : acquisition de Florensis Italia finalisée

Graines Voltz annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital de Florensis Italia, société spécialisée dans la vente de jeunes plants de fleurs sur le marché italien, opération qui avait été annoncée le 14 avril dernier.



Le groupe va poursuivre le développement de cette activité et y ajouter très rapidement ses activités de semences potagères avec l'ambition de tripler le chiffre d'affaires de cette filiale dans les trois ans.



'Le marché italien est l'un des trois principaux marchés européens pour les légumes frais avec la France et l'Allemagne où nous sommes déjà solidement implantés', souligne le PDG de Graines Voltz, Serge Voltz.



