Grainger PLC est une société basée au Royaume-Uni qui conçoit, construit, développe, possède et exploite des logements locatifs au Royaume-Uni. La société se concentre sur le secteur de la construction à louer et de la location privée au Royaume-Uni. Elle possède et gère environ 9 669 logements locatifs à travers le Royaume-Uni dans diverses villes, de Newcastle à Londres. Elle propose des logements locatifs privés modernes, et possède également un portefeuille de logements en location réglementée, ainsi qu'un certain nombre de logements abordables. Son portefeuille du secteur locatif privé (PRS) se compose de logements locatifs où les clients paient les loyers du marché. Son produit principal est constitué de maisons de taille moyenne qui sont abordables pour la population locale. Le segment PRS de la société comprend les actifs PRS ainsi que les PRS en construction en raison du développement direct et des accords de financement à terme, à la fois pour les actifs détenus en propriété exclusive et la participation de la société dans les coentreprises et les associés, le cas échéant. Son segment Reversionary comprend les locations réglementées, ainsi que CHARM.

