(Alliance News) - Grainger PLC a salué les politiques de planification et de réforme des loyers présentées mercredi par le nouveau gouvernement travailliste, qui, selon le propriétaire résidentiel, offriront "une plus grande certitude" aux fournisseurs de logements au Royaume-Uni.

Le Premier ministre Keir Starmer a présenté des plans visant à éliminer la paperasserie, à réformer l'économie et à restaurer la confiance dans la politique dans le cadre d'une série de changements radicaux.

Le discours, prononcé à la Chambre des Lords par le roi avec toute la pompe et l'apparat traditionnels, comprend de nombreuses politiques défendues dans le manifeste du parti travailliste.

Le projet de loi sur la planification et les infrastructures réformera le système afin d'atteindre l'objectif de construction de 1,5 million de logements supplémentaires au cours de la législature, en décidant "comment, et non pas si" les propriétés sont construites.

Helen Gordon, directrice générale de Grainger, a déclaré : "Les propositions présentées dans le discours du roi pour accélérer la construction de logements, en particulier par le biais d'une réforme du système de planification, sont les bienvenues et donneront aux fournisseurs de logements, tels que Grainger, une plus grande certitude pour investir et construire des logements dans tout le pays. La mise en place de plans locaux avec des objectifs locaux en matière de logement et la suppression de l'incertitude liée à la planification pour les projets de logement conformes aux plans locaux sont des changements très appréciés et conformes à l'objectif principal de Grainger, à savoir la construction de logements sur des terrains en friche dans les centres urbains où la demande de logements est forte.

Le PDG a ajouté que la confirmation que des mesures de réforme des loyers seront proposées "est la bienvenue".

"Une réforme raisonnable des loyers, qui donne aux locataires davantage de droits pour rester dans leur logement et améliorer les normes, peut également apporter une plus grande certitude aux investisseurs et aux propriétaires et s'inscrit dans l'approche responsable de Grainger en matière de location. L'abolition des expulsions sans faute est la bienvenue lorsqu'elle est associée à un moyen solide pour les propriétaires de remédier aux mauvais comportements d'une minorité de locataires, protégeant ainsi les voisins et les communautés locales", a ajouté Gordon.

