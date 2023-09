Gran Tierra Energy Inc. est une société énergétique internationale indépendante basée au Canada. La société se concentre sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel en Colombie et en Équateur. Elle développe son portefeuille d'actifs en Colombie et en Équateur. Ses actifs en Colombie représentent 100 % de sa production avec des réserves et une production de pétrole principalement situées dans la vallée moyenne du Magdalena (MMV) et le bassin de Putumayo. Dans la MMV, le champ de la société est le champ Acordionero, où elle produit du pétrole d'environ 17 degrés American Petroleum Institute (API), ce qui représente 53 % de la production totale de la société. La production du Putumayo est d'environ 27 degrés API pour le bloc Chaza et 18 degrés API pour le bloc Suoriente, ce qui représente 37 % de la production totale de la société.