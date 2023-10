(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Marula Mining PLC - société d'investissement minier centrée sur l'Afrique - annonce qu'elle-même et sa filiale sud-africaine à 100 %, Marula Lithium Mining South Africa Pty Ltd, ont conclu un protocole d'accord avec les sociétés minières et d'exploration sud-africaines Opencast Resources Pty Ltd et Future Gems Pty Ltd. Le protocole d'accord vise à obtenir une participation de 70 % dans Future Gems de la part d'Opencast Resources, détenteur du droit de prospection Korridor 21 dans la province du Cap Nord en Afrique du Sud. L'acquisition sera réglée par un versement initial de 125 000 GBP en actions Marula et par un paiement en espèces d'un montant maximum de 50 000 USD.

----------

Gran Tierra Energy Inc - société spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz en Colombie et en Équateur - annonce les résultats de la participation anticipée à son offre précédemment annoncée d'échange de tout ou partie des billets de premier rang à 6,25 % échéant en 2025 émis par Gran Tierra Energy International Holdings Ltd le 15 février 2018, et de tout ou partie des billets de premier rang à 7,75 % échéant en 2027 émis par Gran Tierra Energy le 23 mai 2019, contre des billets amortissables garantis de premier rang à 9,50 % échéant en 2029, nouvellement émis. Dit que 247,6 millions USD de capital en circulation des obligations 2025, représentant environ 91% du capital total en circulation des obligations, et 274,2 millions USD de capital en circulation des obligations 2027, représentant environ 91% du capital total en circulation des obligations, ont été valablement présentés à l'échange.

----------

Petrofac Ltd - fournisseur de services à l'industrie énergétique basé à St Heller, Jersey - a remporté un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction auprès d'ADNOC Gas, qui fait partie d'Abu Dhabi National Oil Co, pour son projet de capture, d'utilisation et de stockage du carbone Habshan. Le contrat, d'une valeur de plus de 600 millions de dollars, porte sur la fourniture d'unités de capture du carbone, de l'infrastructure de pipeline associée et d'un réseau de puits pour la récupération et l'injection du dioxyde de carbone.

----------

RBG Holdings PLC - Société de services juridiques et professionnels basée à Londres - Note que Dowgate Wealth Ltd détient désormais 7,9 % des droits de vote attachés à ses actions, alors qu'elle n'en détenait aucun auparavant.

----------

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.