Granada Gold Mine : Annonce Des Teneurs Jusqu'à 7,16 g/t Sur 5,60 M Et 95,00 g/t D'or Sur 0,50 M Dans Une Mise À Jour Du Programme De Forage

Ces nouvelles intersections vérifient la continuité de la minéralisation aurifère le long de la principale structure filonienne à l'est de la fosse #1 et confirment l'étendue des zones à haute teneur en or.

Rouyn-Noranda (Québec), le 7 septembre 2021 - Granada Gold Mine Inc. (TSX-V : GGM) (OTC : GBBFF) (Francfort : B6D) (la « Société » ou « Granada Gold ») a le plaisir d'annoncer de nouveaux résultats de forage issus de son programme de forage en cours sur son projet aurifère Granada avec de nombreux nouveaux résultats d'analyse provenant des sondages de la série 200 montrant des teneurs allant jusqu'à 7,16 g/t Au sur 5,60 m et 95,00 g/t Au sur 0,50 m.

Faits saillants de forage

Les sondages de la série 200 (GR-21-05, GR-21-09, GR-21-10 et GR-21-11) avaient pour but de déterminer la variabilité de la minéralisation en or le long de la principale zone filonienne dans l'extension vers l'est de la fosse #1 en forant dans l'axe de pendage de la structure.

Ces résultats d'analyse confirment l'étendue significative de la minéralisation à haute teneur en or localisée au sein de la structure et prouvent également la continuité de la minéralisation sur des intervalles beaucoup plus larges, jusqu'à 263 m en aval-pendage de la zone principale sous la fosse #1.

Les résultats publiés antérieurement dans le sondage GR-21-05 présentaient des teneurs de 3,49 g/t sur 30,50 m incluant 66,54 g/t sur 0,50 m (communiqué du 21 juin 2021) et 12,61 g/t sur 16,50 m incluant 62,06 g/t sur 0,50 m, et de nouveaux résultats s'ajoutent, avec des teneurs de 12,76 g/t sur 1,00 m et 3,53 g/t sur 1,50 m.

GR-21-09 a recoupé des intervalles titrant 4,11 g/t sur 3,00 m, 3,24 g/t sur 1,50 m, et 34,20 g/t sur 1,40 m, incluant 95,00 g/t sur 0,50 m.

GR-21-10 a recoupé des intervalles titrant 3,73 g/t sur 4,00 m, 7,16 g/t sur 5,60 m, et 1,58 g/t sur 3,25 m.

GR-21-11 a recoupé un intervalle titrant 2,65 g/t sur 3,0 m.

« Les résultats d'analyse dans ces sondages ont permis de prouver la continuité le long de la structure principale et de confirmer l'étendue en profondeur de la minéralisation à haute teneur en or. Ceci renforce notre opinion à l'effet que les teneurs et la présence d'or sont continues et que la zone présente une épaisseur substantielle », a déclaré Frank J. Basa, P. Eng., président et chef de la direction.

La zone minéralisée sous l'extension vers l'est de la fosse #1 englobe une collection de plusieurs veines avec des halos minéralisés en sulfures. La zone renferme trois veines minéralisées subparallèles distinctes, qui sont reliées à l'ancienne fosse #1 plus à l'ouest. L'épaisseur réelle de ces structures minéralisées varie entre 2 m et 11 m. La zone principale parmi ces trois structures est celle qui a été testée par les sondages de la série 200.

Figure 1 : Vue en plan montrant l'emplacement des sondages et des résultats d'analyse immédiatement à l'est de la fosse #1

Tableau 1 : Détails des échantillons

Sondage Secteur ciblé De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) GR-21-05 Zone principale Fosse #1 37,5 54,00 16,50 12,61 Incluant Zone principale Fosse #1 39,75 40,50 0,75 23,52 Incluant Zone principale Fosse #1 43,00 43,50 0,50 62,08 Incluant Zone principale Fosse #1 44,50 45,00 0,50 23,64 Incluant Zone principale Fosse #1 46,50 47,00 0,50 31,26 Incluant Zone principale Fosse #1 51,00 51,50 0,50 27,86 GR-21-05 Zone principale Fosse #1 79,00 109,50 30,50 3,49 Incluant Zone principale Fosse #1 109,00 109,50 0,50 66,54 GR-21-05 Zone principale Fosse #1 188,50 189,50 1,00 12,76 GR-21-05 Zone principale Fosse #1 261,00 262,50 1,50 3,53 GR-21-09 Zone principale Fosse #1 21,00 24,00 3,0 4,11 GR-21-09 Zone principale Fosse #1 87,00 88,50 1,50 3,24 GR-21-09 Zone principale Fosse #1 115,60 117,00 1,40 34,20 Incluant Zone principale Fosse #1 116,10 117,00 0,50 95,00 GR-21-10 Zone principale Fosse #1 42,50 46,50 4,00 3,73 Incluant Zone principale Fosse #1 46,00 46,50 0,50 22,80 GR-21-10 Zone principale Fosse #1 60,00 65,60 5,60 7,16 GR-21-10 Zone principale Fosse #1 109,00 112,25 3,25 1,58 GR-21-11 Zone principale Fosse #1 23,50 26,05 2,55 0,78

Les sondages de la série 200 ont été forés selon un azimut de 10 à 30 degrés nord, en vue de forer le long des structures filoniennes plutôt qu'à angle. Normalement, les sondages sont orientés vers le sud afin de recouper les structures à un angle relativement élevé, avec un azimut variant généralement entre 170 et 190 degrés. Les intersections antérieures dans cette structure avaient livré des teneurs de 6,95 g/t d'or sur 3,50 mètres (épaisseur réelle) dans le sondage GR-11-380 (communiqué du 18 septembre 2012) et 11,45 g/t d'or sur 33,00 mètres dans le sondage GR-19-A (communiqué du 9 janvier 2020). Les teneurs que nous voyons dans les sondages de la série 200 valident les teneurs obtenues antérieurement dans le cadre d'autres programmes de forage et confirment la continuité de la minéralisation aurifère. Elles démontrent également que le système se compose de plusieurs veines (plutôt qu'une seule). C'est pourquoi l'épaisseur réelle de la minéralisation en or à Granada varie tant, de petits intervalles à haute teneur comme 95,00 g/t sur 0,50 m, à 0,31 g/t sur 301 m (communiqué du 18 septembre 2012), selon l'endroit sur la propriété et le seuil de coupure utilisé pour le calcul.

Localisation

Le projet aurifère Granada est situé près de Rouyn-Noranda, adjacent à la prolifique zone de cisaillement de la Faille de Cadillac, laquelle est encaissée dans des roches métasédimentaires du Pontiac, des granites et des filons-couches de syénite plus jeunes le long de la zone de cisaillement de Granada (zone LONG Bars). Le projet est situé du même côté de la Faille de Cadillac que la propriété de la mine Canadian Malartic, qui a historiquement produit 12,7 millions d'onces d'or de 1935 à 2010, ainsi que 5 millions d'onces de plus en date du 18 juin 2020 (rapport technique de Canadian Malartic daté du 25 mars 2021 et article dans Le Citoyen daté du 19 juin 2020).

Personne qualifiée

Les renseignements techniques présentés dans ce communiqué ont été révisés par Claude Duplessis, P. Eng., de GoldMinds Geoservices Inc., membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et personne qualifiée conformément aux dispositions du Règlement 43-101.

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

Tous les résultats d'analyse de carottes de forage de calibre NQ provenant des déviations de sondages de 2020 ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme, ou par pyroanalyse standard (avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique) sur une fraction de 50 grammes. Les analyses ont été effectuées aux laboratoires SGS à Vancouver (Colombie-Britannique), et la préparation des échantillons est effectuée à Val-d'Or (Québec). Les résultats d'analyse des sondages 2021 proviennent du laboratoire ALS de Val-d'Or. La méthode d'analyse par tamisage métallique est privilégiée par le géologue ou l'ingénieur géologue lorsque l'échantillon contient de l'or visible. Le programme de forage, les protocoles d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées employant des procédures conformes au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Des échantillons de référence et des blancs sont inclus avec chaque 20 échantillons à des fins d'AQ/CQ dans le cadre du présent programme, en plus des protocoles d'AQ/CQ du laboratoire.

Estimation des ressources minérales

Le 15 mars 2021, la Société a publié une mise à jour de l'estimation des ressources conforme au Règlement 43-101 pour le projet aurifère Granada (communiqué du 29 janvier 2021), faisant état d'un total combiné de 713 000 onces d'or de ressources mesurées, indiquées et présumées. L'estimation contient 351 000 onces d'or de ressources mesurées, indiquées et présumées exploitables par fosse et 362 000 onces d'or de ressources mesurées, indiquées et présumées souterraines. Voir le tableau 2 ci-dessous pour de plus amples détails. Le rapport intitulé « Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Update, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada », a été rédigé par Yann Camus, ing., et Maxime Dupéré, B. Sc., géo., tous deux de SGS Canada Inc., avec une date d'effet au 15 décembre 2020 et une date de signature au 15 mars 2021.

Tableau 2 : Estimation des ressources minérales montrant les tonnes, les teneurs moyennes et le nombre d'onces d'or.

Type Catégorie Tonnes Teneur moyenne

(g/t Au) Onces d'or Exploitables

par fosse Mesurées 3 756 000 1,89 228 000 Indiquées 1 357 000 2,55 111 000 Mesurées et indiquées 5 113 000 2,06 339 000 Présumées 34 000 11,29 12 000 Souterraines Mesurées 37 000 4,22 5 000 Indiquées 807 000 4,02 104 000 Mesurées et indiquées 844 000 4,03 109 000 Présumées 1 244 000 6,33 253 000

À propos de Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. continue de développer et d'explorer sa propriété aurifère Granada, détenue à 100 % par la Société et située près de Rouyn-Noranda au Québec, adjacente à la prolifique Faille de Cadillac. La Société contrôle 14,73 kilomètres carrés de terrains sous forme de baux miniers et de claims. La Société réalise présentement un vaste programme de forage dont 30 000 m du total de 120 000 m ont été complétés. Les foreuses sont présentement en pause afin de laisser à l'équipe technique le temps nécessaire pour évaluer et assimiler les données existantes.

La zone de cisaillement de Granada et la zone de cisaillement Sud englobent, selon une cartographie historique détaillée et les résultats de forage historiques et actuels, jusqu'à 22 structures minéralisées sur une distance de plus de cinq kilomètres et demi selon un axe est-ouest. Trois de ces structures ont été exploitées historiquement à partir de quatre puits et trois fosses à ciel ouvert. Les teneurs souterraines historiques étaient de 8 à 10 grammes par tonne d'or provenant de deux puits creusés jusqu'à 236 m et 498 m, tandis que les teneurs dans les fosses variaient de 3,5 à 5 grammes par tonne d'or.

La propriété englobe l'ancienne mine souterraine de Granada, qui a produit plus de 50 000 onces d'or à une teneur de 10 grammes par tonne d'or dans les années 1930 à partir de deux puits, avant qu'un incendie ne détruise les installations en surface. Dans les années 1990, Ressources Granada a extrait un échantillon en vrac dans la fosse #1 de 87 311 tonnes à une teneur de 5,17 g/t Au et a aussi prélevé un autre échantillon en vrac dans la fosse #2 de 22 095 tonnes à une teneur de 3,46 g/t Au.

