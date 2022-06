Granada Gold Mine : Annonce Le Décès De L'administrateur Jacques Monett

Granada Gold Annonce Le Décès De L'administrateur Jacques Monett 6 Jun 2022

Le 6 juin 2022, Rouyn-Noranda (Québec) Granada Gold Mine Inc. (TSX-V : GGM) (la « Société » ou « Granada Gold ») annonce avec beaucoup de tristesse le décès de Jacques Monette, administrateur de longue date de la Société. Jacques faisait partie intégrante de Granada Gold depuis 2008.

Au nom du conseil d'administration, de l'équipe de direction et des employés, nous offrons nos sympathies et nos plus sincères condoléances à la famille de Jacques. Jacques a connu une longue carrière dans les mines, travaillant à travers le Canada et dans le monde entier pendant plus de 40 ans et a siégé comme membre du conseil d'administration de nombreuses sociétés d'exploration au fil des ans. Jacques manquera beaucoup à tous ceux qui l'ont connu.

À propos de Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. continue de développer et d'explorer sa propriété aurifère Granada, détenue à 100 % par la Société et située près de Rouyn-Noranda au Québec, adjacente à la prolifique Faille de Cadillac. La Société contrôle 14,73 kilomètres carrés de terrains sous forme de baux miniers et de claims. La Société réalise présentement un vaste programme de forage dont 30 000 m du total de 120 000 m ont été complétés. Les foreuses sont présentement en pause afin de laisser à l'équipe technique le temps nécessaire pour évaluer et assimiler les données existantes.

La zone de cisaillement de Granada et la zone de cisaillement Sud englobent, selon une cartographie historique détaillée et les résultats de forage historiques et actuels, jusqu'à 22 structures minéralisées sur une distance de plus de cinq kilomètres et demi selon un axe est-ouest. Trois de ces structures ont été exploitées historiquement à partir de quatre puits et trois fosses à ciel ouvert. Les teneurs souterraines historiques étaient de 8 à 10 grammes par tonne d'or provenant de deux puits creusés jusqu'à 236 m et 498 m, tandis que les teneurs dans les fosses variaient de 3,5 à 5 grammes par tonne d'or.

La propriété englobe l'ancienne mine souterraine de Granada, qui a produit plus de 50 000 onces d'or à une teneur de 10 grammes par tonne d'or dans les années 1930 à partir de deux puits, avant qu'un incendie ne détruise les installations en surface. Dans les années 1990, Ressources Granada a extrait un échantillon en vrac dans la fosse #1 de 87 311 tonnes à une teneur de 5,17 g/t Au et a aussi prélevé un autre échantillon en vrac dans la fosse #2 de 22 095 tonnes à une teneur de 3,46 g/t Au.

Le 15 mars 2021, la Société a publié une mise à jour de l'estimation des ressources conforme au Règlement 43-101 pour le projet aurifère Granada (communiqué du 29 janvier 2021), faisant état d'un total combiné de 713 000 onces d'or de ressources mesurées, indiquées et présumées. L'estimation contient 351 000 onces d'or de ressources mesurées, indiquées et présumées exploitables par fosse et 362 000 onces d'or de ressources mesurées, indiquées et présumées souterraines. Voir le tableau 2 ci-dessous pour de plus amples détails. Le rapport intitulé « Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Update, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada », a été rédigé par Yann Camus, ing., et Maxime Dupéré, B. Sc., géo., tous deux de SGS Canada Inc., avec une date d'effet au 15 décembre 2020 et une date de signature au 15 mars 2021.

Tableau 2 : Estimation des ressources minérales montrant les tonnes, les teneurs moyennes et le nombre d'onces d'or

Type Catégorie Tonnes Teneur moyenne

(g/t Au) Onces d'or Exploitables

par fosse Mesurées 3 756 000 1,89 228 000 Indiquées 1 357 000 2,55 111 000 Mesurées + Indiquées 5 113 000 2,06 339 000 Présumées 34 000 11,29 12 000 Souterraines Mesurées 37 000 4,22 5 000 Indiquées 807 000 4,02 104 000 Mesurées + Indiquées 844 000 4,03 109 000 Présumées 1 244 000 6,33 253 000

La Société est en possession de tous les permis miniers requis pour entreprendre la première phase d'exploitation minière, le « démarrage graduel », qui permettrait à la Société d'extraire jusqu'à 550 tonnes par jour. De plus amples renseignements sont disponibles au : www.granadagoldmine.com.

