Granada Gold Mine Annonce Une Estimation Du Tonnage Potentiel Et De La Teneur De Sa Cible D'exploration Au Gîte Granada 21 Jun 2023

Related Documents Voir PDF

La nouvelle cible a un tonnage estimé entre 18,5 et 25 millions de tonnes, une teneur en or entre 3,8 et 5,2 grammes par tonne d'or et est située au nord du secteur des ressources existantes

Rouyn-Noranda (Québec), le 21 juin 2023 - Granada Gold Mine Inc. (TSX-V : GGM) (OTC : GBBFF) (Francfort : B6D) (la « Société » ou « Granada Gold ») a le plaisir d'annoncer une estimation de la quantité et de la teneur potentielles de sa cible d'exploration au nord du secteur des ressources de son gîte aurifère Granada au Québec.

L'estimation de la cible, basée sur les résultats de plusieurs sondages fructueux forés plus profondément au nord du secteur des ressources, a été calculée comme étant entre 18 et 25 millions de tonnes, avec une gamme de teneurs entre 3,8 et 5,2 grammes par tonne d'or.

« Nous avions ciblé ce secteur au nord de la propriété Granada pour des travaux d'exploration additionnels en vue d'une expansion potentielle de l'estimation des ressources. Les résultats du sondage d'expansion profond (GR-21-14) obtenus près de la limite nord de la propriété, que nous avons annoncés le 5 juin 2023, ont confirmé que les teneurs en or augmentent en profondeur et à proximité de la Faille de Cadillac, située à l'extrémité nord de la propriété. Cela nous a permis d'accroître notre confiance envers le potentiel du secteur et nous sommes heureux d'annoncer maintenant une cible conceptuelle estimative des quantités et des teneurs potentielles tel qu'indiqué ci-dessus », a déclaré Frank J Basa, P. Eng., président et chef de la direction (voir le communiqué du 5 juin 2023 pour les détails du sondage GR-21-14).

Le secteur de la cible d'exploration potentielle s'étend à 2,2 kilomètres en aval-pendage du secteur des ressources actuelles en direction de la limite nord de la propriété, et la minéralisation reste ouverte en profondeur et sur une étendue latérale de 1,5 kilomètre selon un axe est-ouest.

« Bien que nous en soyons encore aux premières étapes de l'exploration et que nous devrons forer davantage de sondages, si nous réussissons, par nos travaux de forage, à prouver l'envergure de la cible d'exploration conceptuelle estimée, cela pourrait se solder par une augmentation très importante de l'estimation des ressources à Granada, potentiellement jusqu'à 400 % », a ajouté M. Basa.

L'estimation de ressources actuelles du gîte Granada (voir les tableaux de ressources ci-dessous) est basée sur un secteur minéralisé près de la surface et se prêterait en grande partie à l'exploitation minière à ciel ouvert. Toutefois, les sondages qui ont été forés au nord de ce secteur de ressources indiquent que les veines aurifères sont inclinées en profondeur vers la Faille de Cadillac à l'extrémité nord de la propriété et, d'après les données actuelles, pourraient présenter des teneurs plus élevées que les ressources actuelles.

La Faille de Cadillac, qui borde la propriété de la mine Granada au nord, a produit de nombreux gisements de plusieurs millions d'onces d'or. La minéralisation s'étend typiquement jusqu'à plus de deux kilomètres de profondeur le long de la Faille de Cadillac et peut être extraite de façon rentable. La mine d'or Macassa en Ontario et la mine d'or LaRonde au Québec exploitent toutes deux à plus de deux kilomètres de la surface.

Estimation de la cible d'exploration

Le potentiel de la cible d'exploration a été défini en modélisant les structures minéralisées identifiées dans des intersections de forage dans le secteur de la cible d'exploration, sur des sections longitudinales verticales du secteur de la mine historique et plus au nord. La zone minéralisée ciblée s'étend à partir du secteur des ressources souterraines et délimitées dans une fosse existantes (qui est d'environ 400 m le long du pendage à -50 degrés de la surface), sur une distance de 2 200 m de plus en aval-pendage vers le nord, vers la Faille de Cadillac, jusqu'aux intersections du sondage GR-21-14. La zone minéralisée ciblée a une longueur modélisée de 1 500 mètres d'est en ouest. Le volume de la zone minéralisée modélisée utilise une densité relative de 2,75 tonnes par mètre cube pour déterminer le tonnage potentiel de cette zone d'exploration ciblée envisagée au sein de 3 horizons de conglomérats silicifiés et altérés contenant des sulfures et des veines de quartz. Par mesure de prudence, une seule zone de 3 m d'épaisseur a été utilisée pour calculer le potentiel. La gamme de teneurs en or exprimée en lien avec la cible d'exploration a été déterminée en tenant compte des résultats de forage au sein du secteur de la cible d'exploration modélisée, des plus récents résultats d'analyse des intervalles du sondage GR-21-14, et des teneurs des ressources minérales existantes dans le contexte géologique de Granada.

La quantité et la teneur potentielles sont de nature conceptuelle puisqu'il n'y a pas eu suffisamment d'exploration pour définir des ressources minérales et qu'il n'est pas certain que des travaux d'exploration ultérieurs se solderont par la délimitation de ressources minérales dans le secteur de la cible. La cible d'exploration de nature conceptuelle est basée sur des résultats de forage antérieurs qui ont servi à définir la longueur, l'épaisseur, la profondeur et la teneur approximatives de la portion de l'estimation de ressources historiques.

Localisation

Le projet de la mine d'or Granada est situé près de Rouyn-Noranda, adjacent à la prolifique zone de cisaillement de la Faille de Cadillac, laquelle est encaissée dans des roches métasédimentaires du Pontiac, des granites et des filons-couches de syénite plus jeunes le long de la zone de cisaillement de Granada (zone LONG Bars). Le projet est situé du même côté de la Faille de Cadillac que la propriété de la mine Canadian Malartic, qui a historiquement produit 12,7 millions d'onces d'or de 1935 à 2010, ainsi que 5 millions d'onces de plus en date du 18 juin 2020 (rapport technique de Canadian Malartic daté du 25 mars 2021 et article dans Le Citoyen daté du 19 juin 2020).

Personne qualifiée

Les renseignements techniques présentés dans ce communiqué ont été révisés par Claude Duplessis, P. Eng., de GoldMinds Geoservices Inc., membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et personne qualifiée conformément aux dispositions du Règlement 43-101. GoldMinds, un groupe de professionnels fondé en 2013, prépare des rapports de consultation en géologie et en génie minier, des estimations de ressources minérales et de réserves minérales, des rapports techniques conformes au Règlement 43-101, des évaluations économiques préliminaires, et des études de préfaisabilité et de faisabilité.

Estimation des ressources minérales

Le 6 juillet 2022, la Société a publié une mise à jour de l'estimation des ressources conforme au Règlement 43-101 pour le projet aurifère Granada (voir le communiqué du 6 juillet 2022), faisant état d'un total combiné de 543 000 onces d'or de ressources mesurées et indiquées et 456 000 onces d'or de ressources présumées. L'estimation contient 425 000 onces d'or de ressources mesurées et indiquées délimitées dans une fosse et 24 000 onces d'or présumées. Les ressources souterraines comprennent 118 000 onces d'or mesurées et indiquées et 431 000 onces d'or présumées. Voir le tableau 1 ci-dessous pour de plus amples détails. Le rapport intitulé « Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Update, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada », daté du 20 août 2022, a été rédigé par Yann Camus, ing., et Maxime Dupéré, B. Sc., géo., de SGS Canada Inc., avec une date d'effet au 23 juin 2022.

Tableau 1 : Estimation des ressources minérales à Granada en date du 23 juin 2022

Estimation des ressources Teneur de coupure Classification Type Tonnes Au (g/t) Onces d'or 0,55 / 2,5 Mesurées1 En fosse et souterraines 4 900 000 1,70 269 000 Indiquées En fosse et souterraines 3 320 000 2,57 274 000 Mesurées et indiquées En fosse et souterraines 8 220 000 2,05 543 000 Présumées En fosse et souterraines 3 010 000 4,71 456 000

Tableau 2 : Estimation des ressources minérales délimitées dans une fosse à Granada

Estimation des ressources Teneur de coupure Classification Type Tonnes Au (g/t) Onces d'or 0,55 Mesurées1 En fosse 4 840 000 1,68 261 000 Indiquées En fosse 2 440 000 2,09 164 000 Mesurées et indiquées En fosse 7 280 000 1,81 425 000 Présumées En fosse 420 000 1,78 24 000

Tableau 3 : Estimation des ressources minérales souterraines à Granada

Estimation des ressources Teneur de coupure Classification Type Tonnes Au (g/t) Onces d'or 2,5 Mesurées Souterraines 60 000 3,84 8 000 Indiquées Souterraines 870 000 3,93 110 000 Mesurées et indiquées Souterraines 940 000 3,92 118 000 Présumées Souterraines 2 590 000 5,19 431 000

À propos de Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. continue de développer et d'explorer sa propriété aurifère Granada, détenue à 100 % par la Société et située près de Rouyn-Noranda au Québec, adjacente à la prolifique Faille de Cadillac. La Société contrôle 14,73 kilomètres carrés de terrains sous forme de baux miniers et de claims. La Société réalise présentement un vaste programme de forage dont 30 000 mètres du total de 120 000 mètres ont été complétés. Les foreuses sont présentement en pause afin de laisser à l'équipe technique le temps nécessaire pour évaluer et assimiler les données existantes.

La zone de cisaillement de Granada et la zone de cisaillement Sud englobent, selon une cartographie historique détaillée et les résultats de forage historiques et actuels, jusqu'à 22 structures minéralisées sur une distance de plus de cinq kilomètres et demi selon un axe est-ouest. Trois de ces structures ont été exploitées historiquement à partir de quatre puits et trois fosses à ciel ouvert. Les teneurs souterraines historiques étaient de 8 à 10 grammes par tonne d'or provenant de deux puits creusés jusqu'à 236 mètres et 498 mètres, tandis que les teneurs dans les fosses variaient de 3,5 à 5 grammes par tonne d'or.

La propriété englobe l'ancienne mine souterraine de Granada, qui a produit plus de 50 000 onces d'or à une teneur de 10 grammes par tonne d'or dans les années 1930 à partir de deux puits, avant qu'un incendie ne détruise les installations en surface. Dans les années 1990, Ressources Granada a extrait un échantillon en vrac dans la fosse #1 de 87 311 tonnes à une teneur de 5,17 g/t Au et a aussi prélevé un autre échantillon en vrac dans la fosse #2 de 22 095 tonnes à une teneur de 3,46 g/t Au.

« Frank J. Basa »

Frank J. Basa, P. Eng.

Chef de la direction

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

Frank J. Basa, P. Eng.

Chef de la direction

Tél. : 416-625-2342

OU :

Wayne Cheveldayoff,

Communications

Tél. : 416-710-2410

Courriel : waynecheveldayoff@gmail.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude de ce communiqué. Ce communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs incluant, sans s'y limiter, des commentaires portant sur des événements et des conditions futures, qui sont sujets à différents risques et incertitudes. À l'exception des énoncés de faits historiques, les commentaires portant sur le potentiel en ressources, les programmes de travaux à venir, les interprétations géologiques, l'obtention et la sécurité des titres des propriétés minières, la disponibilité de fonds, et autres, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendements futurs et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ces énoncés. La conjoncture commerciale en général est l'un des facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des énoncés prospectifs.