Granada Gold Mine : Clôture Un Placement Privé Accréditif Et D'unités De 1 350 000 $

Granada Gold Clôture Un Placement Privé Accréditif Et D'unités De 1 350 000 $ 27 Sep 2021

Le 27 septembre 2021 : Rouyn-Noranda (Québec) - Granada Gold Mine Inc. (TSX-V : GGM) (la « Société » ou « Granada Gold ») annonce que la Société a clôturé un placement privé non négocié en procédant à l'émission de 7 857 143 unités accréditives du Québec (les « unités AQ ») au prix de 0,14 $ par unité AQ, amassant un produit brut de 1 100 000 $. La Société émettra également 2 500 000 unités (les « unités ») au prix de 0,10 $ par unité, amassant un produit brut de 250 000 $. La Société amasse ainsi un total de 1 350 000 $.

Chaque unité AQ se compose d'une action ordinaire accréditive de la Société et d'un demi-bon de souscription d'action. Chaque bon de souscription entier confèrera au porteur le droit d'acheter une action ordinaire additionnelle de la Société au prix d'exercice de 0,20 $ par action, pendant une période de deux ans suivant la clôture, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »).

Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société et d'un demi-bon de souscription d'action. Chaque bon de souscription entier confèrera au porteur le droit d'acheter une action ordinaire additionnelle de la Société au prix d'exercice de 0,15 $ par action, pendant une période de trois ans suivant la clôture, sous réserve de l'approbation de la Bourse.

Le produit du placement d'unités AQ et d'unités sera utilisé pour financer des travaux d'exploration en surface, l'excavation de tranchées et le rééchantillonnage de carottes de forage historiques sur la propriété aurifère Granada de la Société au Québec, et à des fins générales de fonds de roulement.

GloRes Securities Inc., le principal intermédiaire dans le cadre du financement, a reçu 94 500 $ en espèces et 550 000 bons de souscription d'intermédiaire. De plus, 175 000 autres bons de souscription d'intermédiaire ont aussi été émis. Les bons de souscription d'intermédiaire sont assujettis aux mêmes conditions que les bons de souscription des unités AQ. Les frais d'intermédiation payés en lien avec le placement privé sont assujettis à l'approbation de la Bourse.

Tous les titres émis en lien avec le placement privé seront assujettis à une période de détention minimale de quatre mois plus un jour venant à échéance le 28 janvier 2022, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. poursuit le développement de la propriété aurifère Granada près de Rouyn-Noranda au Québec. Environ 120 000 mètres de forage ont été complétés sur la propriété jusqu'à présent, ciblant principalement la zone LONG Bars en extension, laquelle s'étend sur une distance latérale de 2 kilomètres d'est en ouest, le long d'une structure potentiellement minéralisée de 5,5 kilomètres. La très prolifique Faille de Cadillac, d'où plus de 75 millions d'onces d'or ont été produites au cours du dernier siècle, traverse la partie nord de la propriété Granada, mais n'est pas nécessairement représentative de la minéralisation encaissée sur la propriété de la Société.

La zone de cisaillement de Granada et la zone de cisaillement Sud englobent, selon une cartographie historique détaillée et les résultats de forage historiques et actuels, jusqu'à 22 structures minéralisées sur une distance de cinq kilomètres et demi selon un axe est-ouest. Trois de ces structures ont été exploitées historiquement à partir de quatre puits et trois fosses à ciel ouvert. Les teneurs souterraines historiques étaient de 8 à 10 grammes par tonne d'or provenant de deux puits creusés jusqu'à 236 m et 498 m, tandis que les teneurs dans les fosses variaient de 3,5 à 5 grammes par tonne d'or.

Ressources minérales mises à jour

La mise à jour des ressources sur le projet aurifère Granada de la Société à Rouyn-Noranda, Québec, a été estimée par SGS Canada et décrite dans un communiqué publié le 29 janvier 2021. Le rapport final a été déposé le 15 mars 2021 avec une date d'effet au 15 décembre 2020. Le rapport technique conforme au Règlement 43-101 est intitulé « Granada Gold Project Mineral Resource Estimate Update, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada » et a été rédigé par Yann Camus, ing., et Maxime Dupéré, B. Sc., géo., tous deux de SGS Canada Inc.

Estimation des ressources minérales révisée selon un nouveau scénario de base, détaillant la portion exploitable par fosse et la portion souterraine

Type Catégorie Tonnes Au (g/t) Onces d'or Exploitables

par fosse Mesurées1 3 756 000 1,89 228 000 Indiquées 1 357 000 2,55 111 000 Mesurées et indiquées 5 113 000 2,06 339 000 Présumées 34 000 11,29 12 000 Souterraines Mesurées 37 000 4,22 5 000 Indiquées 807 000 4,02 104 000 Mesurées et indiquées 844 000 4,03 109 000 Présumées 1 244 000 6,33 253 000

Les teneurs de coupure sont basées sur un prix de l'or de 1 600 $ US par once, un taux de change de 0,76 $ US = 1 $ CA, et un taux de récupération de l'or de 93 %. Les ressources minérales délimitées dans une fosse sont présentées selon un seuil de coupure de 0,9 g/t Au, à l'intérieur d'un tracé de fosse conceptuelle. Les ressources minérales souterraines sont présentées selon un seuil de coupure de 3,0 g/t Au, au sein de volumes raisonnablement exploitables.

La Société est en possession de tous les permis miniers requis pour entreprendre la première phase d'exploitation minière, le « démarrage graduel », qui permettrait à la Société d'extraire jusqu'à 550 tonnes par jour. De plus amples renseignements sont disponibles au : www.granadagoldmine.com.

« Frank J. Basa »

Frank J. Basa, P. Eng.

Président et chef de la direction

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

Frank J. Basa, P. Eng., président et chef de la direction, au : 1-819-797-4144 ou

Wayne Cheveldayoff, Communications, au : 416-710-2410 ou à l'adresse : waynecheveldayoff@gmail.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude de ce communiqué. Ce communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs incluant, sans s'y limiter, des commentaires portant sur le calendrier et le contenu des programmes de travaux à venir, les interprétations géologiques, l'obtention de titres de propriété, les procédés potentiels de récupération minérale, etc. Les énoncés prospectifs portent sur des évènements et des conditions futures et par conséquent, impliquent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats présentement anticipés dans de tels énoncés.